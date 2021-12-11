Стало відомо, що відбувається у Зоні 51 і навіщо вона була створена

Початок воєнних дій у Зоні 51 відноситься до часу Другої світової війни. З 1942 року це місце було військовим полігоном, де льотчики відпрацьовували точність скидання авіабомб. Після закінчення бойових дій цей район не використовувався ні у військових, ні у цивільних цілях.





Проте така ситуація тривала недовго. Рішення про створення там військової бази було ухвалено в 1951 році. Зона 51 відкрита у 1955 році для потреб Центрального розвідувального управління (ЦРУ). З того часу і по сьогодні Зона 51 є об’єктом, де виконуються секретні військові проекти. Протягом десятиліть у ній працювали над технологічно просунутими літаками, які були прийняті на озброєння.

Одним із перших літаків, таємно випробуваних у Зоні 51, був Lockheed U-2. Ця машина була побудована для виконання розвідувальних польотів та фотографування території ворожої країни. У той час, тобто під час холодної війни літаки Lockheed U-2 використовувалися для спостереження за СРСР та іншими комуністичними країнами.

Літак Lockheed U-2. Фото взято із сайту floridatoday.com

Ще один відомий проект, пов’язаний із Зоною 51, – SR-71 Blackbird. До цього дня цей літак є найшвидшим із будь-коли побудованих. Його максимальна швидкість була в 3,5 рази вище за швидкість звуку. Як і Lockheed U-2, Blackbird був літаком-розвідником. Він був озброєний – його зброєю була швидкість. Його неможливо було перехопити чи збити. Наступник цього літака, не підтверджений SR-91 Aurora, є однією з легенд, що сприяли популярності Зони 51.

Надзвуковий розвідник SR-71 Blackbird у поданні художника. Фото взято із сайту quora.com

Проте за легендою про цю військову базу стоїть не лише проект Aurora. Ще за часів служби Blackbird, у 1980-х роках, Зона 51 та її околиці стали місцем, де пролітав F-117 Nighthawk. Це бомбардувальник-невидимка. Це означає, що його обшивка складається з геометричних фігур, розташованих під певними кутами, тому вони не відображають електромагнітні хвилі назад на радар противника, а розсіюють їх. У поєднанні зі спеціальним лаком він майже непомітний для ППО противника.

Заборона входу до Зони 51

КПП Зони-51. Фото взято із сайту wikipedia.org

Саме такі проекти змусили Зону 51 знайти своє місце у масовій культурі. Фантастичні технології, які були там випробувані (надзвичайно швидкий Blackbird або футуристичний Nighthawk, майже невидимий для радарів), розбурхували уяву прихильників теорії змови. Олії у вогонь підлила ЦРУ і сама армія США, заперечуючи існування безлічі незвичайних машин. З моменту першого польоту до офіційного визнання права власності на цей тип повітряного судна минули роки.

Важко пояснити не лише проекти, що реалізуються тут. Сама назва Зони 51 оповита таємницею і ніколи не була офіційною назвою цієї бази. Одна з теорій її походження – це зв’язок із мережею номерів площ Комісії з атомної енергії США, яку вона назвала Зоною 15 поруч зі своєю пізнішою базою.

Інші неофіційні назви – Dreamland та Groom Lake. Перша відноситься до спостережень за незвичайними літальними апаратами, існування яких багатьом здавалося нереальним (Dreamland – країна мрій). Друга назва походить від назви висохлого озера, в якому знаходиться частина бази. Це висохле водоймище – озеро Грум.

Озеро Groom. Фото: Google earth

То як офіційно називається Зона 51? Аеропорт Хорні. Залишається тільки здогадуватись, що стояло за ідеєю дати таку назвою. Швидше за все, це була необхідність у назві, яка якнайменше асоціювалася з секретними військовими проектами, що реалізуються там.

Де знаходиться Зона 51?

Вибираючи місце для будівництва знаменитого комплексу, ЦРУ намагалося знайти найбезлюдніший район. У пустельному штаті Невада можна знайти безліч порожніх просторів. Зона 51 знаходиться на західній стороні округу Лінкольн. Найближче великого селища Моапа знаходиться більш ніж за 120 км від бази. Ще далі до найбільшого міста штату. Відстань від Лас-Вегаса до Зони 51 – понад 170 км.

Розташування Зони 51. Фото взято з сайту bbc.com

НЛО на військовій базі

Однак у цьому районі є невеликі ранчо та поселення. Найближчим до Зони 51 є місто Аламо, розташоване приблизно за 40 км від комплексу. Маршрут 93 з Лас-Вегаса проходить через поселення та огинає базу зі сходу. Інші дороги, найближчі до Зони 51, – це Маршрут 95 на захід від нього та Маршрут 375 на північ від озера Грум.

Навіщо офіційно використовується Зона 51?

Постійно з 1950-х років база служила військовим цілям розвідувальних служб та армії США. Зона 51 не є секретним об’єктом. Проте офіційно це місце не існувало до 2001 року. Саме тоді президент США Джордж Буш визнав, що там, де знаходиться Зона 51 є місце військових випробувань.

Проте слова американського президента відновилися до того, що відбувалося саме в 2001 році. Потрібно було ще 12 років, щоб підтвердити існування військового комплексу на території Грум Лейк протягом багатьох років. Лише у 2013 році ЦРУ розсекретило документи, що містять інформацію про випробування Lockheed U-2 у 1950-х роках, прямо там, де знаходиться Зона 51. Справжня історія бази розпочалася, згідно з урядовими звітами, у 1955 році.

Фото взято із сайту ctvnews.ca

В даний час Зона 51 є частиною величезного військового комплексу ВПС штату Невада. Він також включає об’єкти в Юкка-Рок, Дезерт-Рок, Пахут-Меса, Індіан-Спрінгс та Тонопа. Хоча існування самої бази нині не приховується урядом США, Зона 51 все ще дуже добре захищена.

Незважаючи на офіційне підтвердження існування бази, аура таємності навколо Зони 51 не зникла. Що там тепер? Ми можемо лише здогадуватися за свідченнями та записами свідків. Не виключено, що там досі проходять випробування нових зразків озброєння та літаків.

Прикладом може служити фото від 2 вересня 2021 року, зроблене Майклом Фугнітом, на якому зображений ромбоподібний силует машини, що нагадує бомбардувальник B-2 Spirit. Невідомо, що це за літаючий об’єкт. Імовірно, це дрон, який використовується для розвідувальних місій, для чого раніше використовували літаки U-2 і Blackbird.

B-2 Spirit. Фото взято із сайту wikipedia.org

Базові теорії змови

Інформація про існування секретної урядової бази США з’явилася за кілька десятиліть перед тим, як її існування було офіційно підтверджено. Розташована у віддаленому районі, офіційно не існуюча Зона 51, згодом стала асоціюватися з багатьма фантастичними теоріями змови. Багато хто хотів знати, що таке Зона 51. У 1989 році з’явилася людина, яка багато про неї розповіла.

Цією людиною був Боб Лазар. У травні 1989 року він дав інтерв’ю журналісту Джорджу Кнаппу на KLAS. Він стверджував, що є випускником престижного Массачусетського технологічного інституту та Каліфорнійського технологічного інституту, який працював у знаменитій Лос-Аламоській національній лабораторії ядерних досліджень. Там він мав зустрітися з фізиком Едвардом Теллером, одним із винахідників водневої бомби. Едвард Теллер мав рекомендувати його до роботи у зоні 51.

В інтерв’ю Боб Лазар сказав, що мав можливість попрацювати над розумінням того, як функціонує гравітаційний двигун позаземного космічного корабля. Повідомляється, що на той час армія США мала дев’ять таких машин.

У НЛО мав бути корабель, що складався з трьох рівнів. Що було на найвищому рівні, він ніколи не знав, бо йому не дозволяли це робити. В середньому, який він міг бачити, були сидіння пілотів та антигравітаційний реактор, який приводив його в рух.

Основою його роботи повинен був стати важкий, стабільний метал, якого немає на Землі. Розташований у таблиці Менделєєва під номером 115, сьогодні він відомий як Московій. Згідно зі звітом Боба Лазара, антигравітаційний реактор з інопланетного корабля здатний генерувати незрівнянно більше енергії, ніж воднева бомба, і таким чином забезпечувати космічні подорожі. Лазар також стверджує, що він також брав участь у випробувальних польотах НЛО над пустелею Невада.

Що сталося далі?

Боб Лазар вирішив, що більше не може виносити нескінченних секретів, стеження та залякування. Він вирішив залишити свою роботу в Зоні 51. Однак він боявся за своє життя. Саме через це він вирішив дати інтерв’ю. Він вирішив, що коли він стане відомий громадськості, його буде складніше ліквідувати секретним службам уряду США.

Проте розповідь Боба Лазара зазнала критики. Не було підтверджено, що він є насправді випускником університетів, про які говорив. Жодних слідів його роботи в Лос-Аламосі також не виявлено. Також Едвард Теллер не підтвердив свого знайомства з ним. Елемент Московій, який нібито було виявлено в реакторі НЛО до 1989 року, було отримано в 2004 році в Об’єднаному інституті ядерних досліджень у підмосковній Дубні (звідси назва елемента). Звичайно, характер дослідження, про який говорив Боб Лазар, і, отже, володіння позаземними космічними кораблями армією США, не було підтверджено.

Інопланетянин у поданні художника.

Це не єдина незвичайна річ, яку, як кажуть, приховує Зона 51. НЛО та іншопланетяни, що знаходяться в ній, – найпопулярніші з них. На секретній базі також повинні були проводитися експерименти з управління погодою та подорожами у часі та інші виміри.

Напад на Зону 51

Багато людей роками питали, що таке Зона 51. Одним з них був Метті Робертс, 21-річний студент коледжу Бейкерсфілд у Каліфорнії. У 2019 році він вирішив створити у Facebook захід Storm Area 51 під гаслом “Вони не можуть зупинити всіх нас”. Згідно з його планом, мільйони людей увірвуться на базу, щоб повідомити, що вони там побачили.

Фото взято з сайту vox.com

Зрештою, ідея була жахливою. Не секрет, що вхід на базу охороняється озброєною охороною та може призвести до смерті. Проте Робертс заявив, що за достатньо великої кількості людей військові не зможуть усіх їх зупинити. Іншими словами, солдати не зможуть розстріляти всіх.

Мільйони людей приєдналися до заходу у Facebook. Скасування заходу Метті Робертс не змінило планів деяких зацікавлених у тому, що знаходиться у Зоні 51. Штурм було заплановано на 20 вересня 2019 року. Раніше, з 17 вересня, відбулися музичні фестивалі у прилеглих містах.

У фестивалях взяли участь тисячі людей. Цікаво, що сама Зона 51 була найменш популярною. Мітинг зібрав лише кілька десятків людей. Але найголовніше, ніхто не постраждав та не загинув. Поліція округу Лінкольн видала один штраф за публічне сечовипускання, і кілька людей заарештували за вживання алкоголю.

Зона 51 – одне з найвідоміших місць у світі. Завіса таємничості, що його оточує, розбурхує уяву мільйонів людей у ​​всьому світі. Що в ньому є чи було насправді? Незалежно від того, що світ дізнається про цю базу в майбутньому, Зона 51 залишиться частиною поп-культури.