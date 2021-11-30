Підготовка о ЗНО з математики разом з освітнім проєктом “На урок”

Готуватися до випускних іспитів у школі краще починати вже зараз. Особливо, якщо попереду іспит з математики. У цьому разі підготовка до ЗНО з математики мала розпочатись ще вчора. А допоможе у цьому сучасний освітній проєкт “На урок”.





Освітній простір займається не лише проведенням відкритих всеукраїнських олімпіад. Тут ви з легкістю зможете підтягнути свої знання з усіх шкільних дисциплін, та підготуєтесь до здачі Зовнішнього Незалежного Оцінювання.

На цьому онлайн просторі можуть вчитися всі охочі. У період пандемії “На Урок” став особливо популярним серед українських школярів.

Та окрім цікавого поговорімо ще й про корисне — випускні іспити та ЗНО. Безумовно, це стрес для батьків та дітей. Щоб мінімізувати негативні наслідки, важливо підтягнути свої знання.

Репетитори у різних регіонах беруть різну плату за 1 годину занять. Не у кожного є ці кошти. В період пандемії коронавірусу хочеться захистити свій дім та родину від захворювання. Нервування та неуважність збивають із пантелику, діти припускаються помилок — результат “низький бал”. також у класі, де навчаються 20 та більше дітей важко приділити всім увагу та зрозуміло донести інформацію. Тому безперечно найкращий формат навчання – онлайн!

Як виглядає підготовка до найважливішого іспиту випускника школи

Математика — цариця наук. Видатні вчені з математики можуть будь-яку подію подати у вигляді математичного прикладу чи рівняння та розв’язати його. Від шкільних випускників не вимагають таких глибоких знань на іспитах. І здавалося б у ЗНО задають все те, що вчили у школі, та учні губляться, роблять помилки.

“На урок” підготували цікаву, інтерактивну, насичену програму підготовки яка складається із:

роботи з викладачами онлайн (будуть проходити відео уроки);

взаємодії та спілкуванні у чаті;

домашнього завдання;

гейміфікації багатьох процесів (для того, щоб діти не сумували та не ловили гав їх в ігровій формі подаватимуть деякі матеріали);

доповнень до завдань.

Кожен учень має доступ до особистого кабінету, де може передивлятись записи відеоуроків. У такому форматі навчатись легко та цікаво. Іспит ЗНО з математики 1 це не лише перевірка знань. Також є завдання на уважність та логіку. Викладачі освітнього простору залюбки поділяться порадами, як поводитись на іспиті.

На підготовчих курсах будуть розглянуті, пояснені та вивчені тестові завдання. Взагалі вся програма курсу спрямована на те, щоб учень міг почувати себе впевнено та отримав високий результат. До речі, під час курсі поліпшуються й оцінки у школі. Це через те, що діти заповнюють пропуски у знаннях із дисципліни.

Увага!!! Середній бал учня, який пройшов готувався до іспитів на сайті “На урок” 180 балів! А це гарантований вступ до ВНЗ, ще й підвищує шанси поступити на бюджет.

Вартість занять від 70 гривень за 1 годину, що дешевше ніж практика із репетитором. У новому році почнеться реєстрація. Слідкувати за новинами можна на сайті проєкту.