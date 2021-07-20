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“Ось де собака зарита”: стало відомо, в чому підступ тарифів з безлімітним інтернетом

20.07.2021
1 хвилина на прочитання
мобільний тариф

Сучасний світ поміщається в долоню – смартфони з доступом в інтернет є практично у кожного. І для комфортного серфінгу бажаний безлімітний трафік, потреба в ньому зростає прямо пропорційно розвитку пропонованого в мережі контенту. На цей попит мобільні оператори реагують великою кількістю пропозицій – потрібно тільки з’ясувати, чи вигідні вони.


Безлімітний інтернет

Кожен з діючих операторів зв’язку пропонує своїм клієнтам тарифи з безлімітом, які здаються набагато вигідніше інших і набули неабиякої популярності.

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Багато власників смартфонів частіше користуються мобільним інтернетом, перебуваючи поза домом: для соцмереж і месенджерів, завантаження контенту, здійснення дзвінків.

Для бізнесу безліміт теж має велике значення, адже постійні переговори і всілякі конференції з партнерами з різних міст і навіть країн вигідніше проводити через інтернет. З популяризацією коворкінгу і збільшенням динамічності життя необмежений трафік стає практично необхідністю.

Читаємо умови

Найважливіша інформація, як завжди, криється «під зірочкою і дрібним шрифтом», адже там можна знайти багато цікавих подробиць. Наприклад, у деяких операторів під маскою безліміту може ховатися зниження швидкості до 128 Кбіт / с при перевищенні певного обсягу трафіку. При цьому буде можливо тільки спілкуватися в месенджерах текстом.

У інших же взагалі відсутня конкретика, а в умовах тарифу вказується розпливчаста фраза, що при створенні абонентом значного навантаження на мережу швидкість інтернету може бути обмежена.

Що й відбувається, наприклад, при завантаженні торентів. Швидкість знижується до 128 Кбіт / с, всі мобільні оператори пояснюють це значним перевантаженням каналів зв’язку при використанні клієнтами p2p трафіку.

Складний вибір

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У разі вибору тарифу з лімітованим мобільним інтернетом, як правило, не спостерігається падіння швидкості. Виняток – ситуації з масовими збоями, на які оператори завжди швидко реагують. З безлімітом ж є шанс опинитися в числі користувачів, що створюють значне навантаження, і залишитися фактично без доступу до мережі до наступного місяця.

Вибір зводиться до того, що тариф буде або з пакетом мобільного інтернету обмеженого обсягу, але з відмінною швидкістю, або ж безлімітний, але повільний до наступного розрахункового періоду.

Так що варто заздалегідь зіставити свою активність в мережі з пропозиціями операторів, щоб вибрати для себе найбільш оптимальний варіант. До речі, в багатьох смартфонах є функція підрахунку трафіку, яка допоможе відстежити його споживання.

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20.07.2021
1 хвилина на прочитання

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