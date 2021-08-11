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Яка будова та принцип роботи звичайної батарейки: пояснюємо простими словами

11.08.2021
1 хвилина на прочитання

Батарея зберігає хімічну енергію і виділяє електричну. Але як саме все це працює? Розбираємося в статті.


Як влаштована батарея

Для кращого розуміння того, як працює батарейка, давайте розберемося, як вона влаштована. Найбільш поширеним типом є так звана лужно-марганцева батарея, про структуру і функції якої ми і поговоримо в цій статті.

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  • Батарея складається з одного або декількох гальванічних елементів, тобто осередків, які можуть зберігати хімічну енергію і виділяти електричну.
  • Акумулятор має металевий корпус, який працює як позитивний полюс. Знизу корпус спочатку відкритий.
  • По краях батарейки знаходиться марганець, який являє собою позитивний електрод, також званий катодом.
  • Негативний електрод, анод, зроблений з цинку, відділений від катода сепаратором, наприклад, з папероподібного матеріалу.
  • Обидві області, катод і анод, просякнуті розчином їдкого калію. Він утворює електроліт, який покращує провідність матеріалів.
  • У цинковій масі в центрі акумулятора знаходиться металевий стрижень, який створює контакт з металевою пластиною внизу. В результаті металева пластина утворює негативний полюс і закриває батарейку знизу. Вона відокремлена ізолюючим матеріалом від позитивного полюса і катода.

Функція батареї

Коли батарейку вставляють в пристрій, створюється електричне коло. Коли в ланцюг, наприклад, підключають лампочку, електрони проходять від негативного полюса через нитку розжарення до позитивного полюса. Але чому це відбувається?

  • Цинк – це метал, який хіміки називають неблагородним. Він має тенденцію виділяти електрони.
  • Марганець, з іншого боку, – благородний метал, він приймає електрони.
  • Тепер, коли обидві області, катод і анод, з’єднані один з одним, цинк, просочений розчином їдкого калію, віддає електрони марганцю через провідник.
  • Електрони в цинковій масі утворюються в результаті реакції цинку з розчином їдкого калію, результатом якої будуть гідроксид цинку і два електрона.
  • Після цього гідроксид цинку продовжує окислюватися до оксиду цинку і води.
  • Батарея розрядиться, коли весь цинк з розчином їдкого калію окислиться до оксиду цинку і води і віддасть всі вільні електрони.

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11.08.2021
1 хвилина на прочитання

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