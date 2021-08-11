Яка будова та принцип роботи звичайної батарейки: пояснюємо простими словами

Батарея зберігає хімічну енергію і виділяє електричну. Але як саме все це працює? Розбираємося в статті.





Як влаштована батарея

Для кращого розуміння того, як працює батарейка, давайте розберемося, як вона влаштована. Найбільш поширеним типом є так звана лужно-марганцева батарея, про структуру і функції якої ми і поговоримо в цій статті.

Батарея складається з одного або декількох гальванічних елементів, тобто осередків, які можуть зберігати хімічну енергію і виділяти електричну.

Акумулятор має металевий корпус, який працює як позитивний полюс. Знизу корпус спочатку відкритий.

По краях батарейки знаходиться марганець, який являє собою позитивний електрод, також званий катодом.

Негативний електрод, анод, зроблений з цинку, відділений від катода сепаратором, наприклад, з папероподібного матеріалу.

Обидві області, катод і анод, просякнуті розчином їдкого калію. Він утворює електроліт, який покращує провідність матеріалів.

У цинковій масі в центрі акумулятора знаходиться металевий стрижень, який створює контакт з металевою пластиною внизу. В результаті металева пластина утворює негативний полюс і закриває батарейку знизу. Вона відокремлена ізолюючим матеріалом від позитивного полюса і катода.

Функція батареї

Коли батарейку вставляють в пристрій, створюється електричне коло. Коли в ланцюг, наприклад, підключають лампочку, електрони проходять від негативного полюса через нитку розжарення до позитивного полюса. Але чому це відбувається?