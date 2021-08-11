Альтернатива Одесі – чотири недорогих курорти на морі

Головне про відпочинок в селищах Сергіївка, Курортне, Миколаївка і Лебедівка





У серпні в Одесі аншлаг, високі ціни і не завжди чисте море. Пропонуємо альтернативу Одесі – курортні селища Сергіївка, Курортне, Миколаївка і Лебедівка. У них є головні переваги: ​​вода тут набагато чистіше, піску і простору для відпочинку набагато більше і ціни на відпочинок нижче.

Сергіївка – тихий відпочинок на березі Будакського лиману

Сергіївку більше асоціюють з санаторним лікуванням. Але влітку сюди приїжджають не тільки за лікувальними грязями, а й за чистим морем і сонцем на пляжі. Завдяки сусідству з Будакською косою тут можна чудово відпочити на чистому піщаному березі, не відмовляючи собі в радощах міської інфраструктури, при цьому в тиші і спокої. В Сергіївці є лісопаркова зона, яка утворює приємну прохолоду і не пропускає пил зі степу, дає можливість дихати чистим морським повітрям. На відміну від Одеси, тут не так шумно і багатолюдно. Курорт сподобається сім’ям з дітьми та тим, хто не любить галасливі ресторани.

Узбережжя. Сергіївка розташована на високому березі Будакського лиману, в якому місцеві санаторії черпають лікувальну грязь. Широка смуга піщаної коси відокремлює Будакський лиман від Чорного моря. Щоб потрапити на морське узбережжя, потрібно пройти по пішохідному мосту або переплисти на кораблику через лиман. На Будакській косі відмінні широкі пляжі з білим піском і чистим морем. Коса досить довга, тут вистачить місця для всіх. Якщо не любите скупчення людей, є можливість відійти від моста вправо або вліво, щоб усамітнитися від інших відпочиваючих. При цьому поряд з мостом, який веде до курорту через лиман, є інфраструктура: кафе, магазинчик, можна орендувати шезлонги і парасольки. На пляжі пологий захід у воду і поступовий набір глибини, відсутність глинистих схилів, завдяки чому вода тут чиста і прозора.

Проживання. На курорті великий вибір пансіонатів, санаторіїв і баз відпочинку. Житло тут недороге: від 600 грн – за двомісний номер в пансіонаті, 700 грн коштує однокімнатна квартира.

Дозвілля. Працює вейкпарк, також в селищі є дитячий парк, де можна прогулятися в тіні старих дерев.

Як доїхати. Сергіївка знаходиться в 85 км від Одеси. На автомобілі з Одеси по трасах Р70 і Т1610 – дорога відремонтована, хорошої якості. На поїзді Київ – Білгород-Дністровський №145К можна доїхати до Затоки або Шабо, далі на маршрутці в Сергіївку.

Курортне – пляжі на будь-який смак

Селище Курортне – ще одне класне місце недалеко від Одеси, але з абсолютно іншим характером і стилем відпочинку. У Курортного цікавий ландшафт: село частково розташоване на південно-західному закінченні Будакської коси, а друга його частина знаходиться на високих кручах, що піднімаються над морем. У тій частині, де готелі та бази відпочинку побудовані на рівній поверхні, курорт сподобається всім, хто не може або не хоче часто ходити вгору і вниз. Зате на західній частині Курортного – неймовірної краси глинисті кручі і набагато менше людей.

Узбережжя. У Курортному класні пляжі з чистим білим піском, з пологим заходом в воду. У західній частині Курортного досить високий глинистий берег – дуже нагадує португальське океанське узбережжя. Уздовж нього тягнеться неширокий піщаний пляж, спуститися до якого можна по міцних дерев’яних сходах, що ведуть з верхньої частини обриву. Пляж на широкій косі більш просторий і легкодоступний. До нього веде асфальтована дорога – сюди іноді приїжджають жителі Одеси, щоб відпочити від скупчення людей на міських пляжах.

Дозвілля. У Курортному немає дискотек, нічних клубів, але є кілька ресторанів і кафе. У 2021 році відкрився ще один – “Кефаль”, в якому можна не тільки недорого поїсти, але це ще і скористатись креативною фотозоною. Кафе примикає до лиману, над яким споруджено дерев’яні помости зі зручними кріслами і шезлонгами. А в лимані припаркувався справжнісінький гідроплан, на тлі якого всі фотографуються.

Як дістатися. З Одеси можна доїхати на автобусах, які йдуть в напрямку Одеса – Жовтий Яр, Одеса – Дмитрівка, Одеса – Татарбунари з а / с “Привоз”. На автомобілі з Одеси по трасі М27 і Р70 до повороту на Біленьке, далі по дорозі Т1610.

Миколаївка – козотерапія і свіжий вилов риби

Наступне село, розташоване на березі моря, – Миколаївка. Тут дуже мало варіантів розміщення, зате гарантовано порожні пляжі. Років п’ять тому тут можна було оселитися, тільки знявши кімнату в приватному секторі. Тепер є кілька пансіонатів, відкритий популярний ресторан, є козяча ферма і навіть глемпінг на стрімкому морському березі.

Узбережжя. Тут теж стрімкий берег, але не такий високий, як у Курортному. Смужка піску значно вужче, буквально вистачить постелити пару підстилок, та й людей тут дуже мало. Море чисте в штиль, а у вітряну погоду хвилі дістають до глини, розмиваючи її, роблять воду каламутною і змиваючи повністю пляж. Біля ресторану “Чорноморка” є шезлонги, гамаки і широка смуга піску для комфортного відпочинку.

Дозвілля. Ресторан “Чорноморка. Вилов риби”, в який щоранку доставляють свіжий улов чорноморської риби. Атмосферне містечко, де можна поїсти тюльку і камбалу, а також українські устриці з шампанським. А недалеко від нього відкрилася козяча ферма “Кози і матроси”, на якій можна пройти сеанси козотерапіі: годувати козичок, гладити, спілкуватися з милими тваринами. А заодно купити свіжого молока і вершків.

Лебедівка – царство птахів і рапанів

Можна зняти кімнату в приватному секторі (від 600 грн / добу.) Або на базі відпочинку (від 1200 грн / добу).

Лебедівка – курортне село, розташоване найдалі від Затоки, між морським узбережжям і озером Бурнас. Це один з найбільш екологічно чистих і зелених куточків одеського узбережжя – частина стрімчастого схилу Лебедівки засаджена лісом, та й в самому селищі багато дерев.

Узбережжя. Селище знаходиться на стрімкому березі заввишки 10-15 м. До води ведуть металеві та бетонні сходи. Піщані пляжі вздовж селища – це вузька смуга (20-30 м) чистого білого піску з домішкою черепашок – багато рапанів. Скрізь “дитячі” мілководні піщані пляжі і чиста морська вода. На центральному пляжі працює рятувальна служба. Для тих, хто любить усамітнення, – поруч величезна 50-кілометрова Тузловська коса з найчистішим піском. На косі можна знайти повне усамітнення на широких піщаних пляжах – місця для комфортного дистанційованого відпочинку вистачить для всіх.

Дозвілля на курорті. Лебедівка примикає до Національного парку “Тузловські лимани”. Це місце гніздування сотень видів птахів. Для тих, хто захоплюється бердвотчингом (спостереження за птахами), – це ідеальне місце для збору колекції фотографій.

Проживання. В Лебедівці є бази відпочинку, пансіонати, кемпінги і приватні міні-готелі. Можна поселитися в будиночку на базі відпочинку (від 1100 грн – в напівлюксі або за 600 грн – в двомісному номері міні-готелю). При бажанні за 100 грн / добу можна поставити намет у кемпінгу з мінімальними зручностями в лісі і далеко від баз відпочинку.

Як дістатися. З Одеси в Лебедівку від з / д вокзалу влітку ходить пряма маршрутка (через Затоку, Курортне, Миколаївку). На автомобілі по трасі Т1610 з Одеси через Затоку, повз Сергіївки, через Базар’янку.

Якщо ви приїхали на море автомобілем, можна запланувати одну або дві поїздки до довколишніх пам’яток. Біля Одеси і її більш бюджетних сусідів є багато цікавих і смачних місць, які входять в екскурсійно-дегустаційний маршрут “Дорога вина і смаку української Бессарабії”.