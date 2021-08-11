Названо плюси та недоліки розумних валіз: чому вони потрапили під заборону

Технології захопили весь світ і індустрія туризму не стала винятком. Багаж – це проблема, з якою стикається кожен мандрівник. Ви втомлюєтеся його довго носити, сумніваєтеся в його вазі, постійно боїтеся втратити. Розумна валіза придумана, щоб вирішити ці проблеми. Як вона працює, які проблеми можуть виникнути з її використанням і чим її можна замінити?





Розумний багаж – це валіза з акумулятором, який використовується для живлення себе або для підзарядки інших пристроїв. Слово «розумний» відноситься до додаткових можливостей, які сумка пропонує завдяки наявності джерела живлення.

Розумну валізу BlueSmart можна знайти в будь-якій точці світу завдяки глобальній SIM-карті

Що ж уміє розумна валіза?

Відстежувати багаж. Хоча точний метод відстеження у різних виробників розрізняється (через GPS, GPRS, Bluetooth або Wi-Fi), принцип один і той самий – ви можете відстежувати, де знаходиться ваш чемодан через додаток. У деяких смарт-валізах ви отримаєте повідомлення, якщо відійдете занадто далеко від сумки. Наприклад, якщо ви забули її в таксі, трекер повідомить вас про це через певну відстань, яку можна налаштувати. Можна обійтися без спеціальної мітки. Зручно? Без сумніву.

Заряджати гаджети. Всі розумні сумки мають вбудовані акумулятори. Їх ємність може відрізнятися, але в більшості валіз ви отримаєте декілька USB-портів з різною потужністю для зарядки різної електроніки. У подорожах це дуже до речі.

Зважувати багаж. У ручці деяких розумних валіз вбудовані ваги. По суті, коли ви піднімаєте сумку, ви бачите її масу. Це позбавить від незручних проблем з перевантаженням, яке ви можете виявити тільки на стійці реєстрації.

Захищати дані. У більшості розумних валіз є RFID-блокуючі відсіки. Помістіть в таку кишеню кредитні карти і телефони і зловмисники не зможуть зняти дані за допомогою сканера.

Пересуватися самостійно. Деякі валізи можуть не тільки їздити самі, а й везти на собі мандрівника.

У розумної валізи Modobag є двигун, здатний розвивати швидкість понад 12 км / год, а також два порти USB для зарядки мобільних пристроїв

Звучить прекрасно, але не все так просто. Аж до 2017 року розумний багаж був в новинку, і жодна авіакомпанія не звертала уваги на його законність. Але в 2015 і 2016 роках почали відбуватися інциденти з літієвими батареями в електроніці. У 2015 році кілька найбільших авіакомпаній заборонили їх використання в літаках через можливе самовільне займання акумуляторів. В результаті будь-який розумний багаж з незнімними батареями був заборонений (а як відомо, всі смарт-функції валізи засновані саме на живленні акумулятора).

Як ідуть справи зараз?

Дозволені розумні валізи зі знімними батареями, але їх можна використовувати тільки в якості ручної поклажі (в багаж – тільки без акумулятора). У будь-якому випадку, перед польотом варто ознайомитися з правилами конкретної авіакомпанії, якою ви летите.

Чим можна замінити розумну валізу?

Залежить від потрібної вам функції. Наприклад, для відстеження багажу купіть окремий GPS-трекер, для зарядки пристроїв поверніться до старих добрих павербанків, а для зважування використовуйте звичайні ваги вдома або в аеропорту.