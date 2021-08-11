Названо плюси та недоліки розумних валіз: чому вони потрапили під заборону
Технології захопили весь світ і індустрія туризму не стала винятком. Багаж – це проблема, з якою стикається кожен мандрівник. Ви втомлюєтеся його довго носити, сумніваєтеся в його вазі, постійно боїтеся втратити. Розумна валіза придумана, щоб вирішити ці проблеми. Як вона працює, які проблеми можуть виникнути з її використанням і чим її можна замінити?
Розумний багаж – це валіза з акумулятором, який використовується для живлення себе або для підзарядки інших пристроїв. Слово «розумний» відноситься до додаткових можливостей, які сумка пропонує завдяки наявності джерела живлення.
Розумну валізу BlueSmart можна знайти в будь-якій точці світу завдяки глобальній SIM-карті
Що ж уміє розумна валіза?
- Відстежувати багаж. Хоча точний метод відстеження у різних виробників розрізняється (через GPS, GPRS, Bluetooth або Wi-Fi), принцип один і той самий – ви можете відстежувати, де знаходиться ваш чемодан через додаток. У деяких смарт-валізах ви отримаєте повідомлення, якщо відійдете занадто далеко від сумки. Наприклад, якщо ви забули її в таксі, трекер повідомить вас про це через певну відстань, яку можна налаштувати. Можна обійтися без спеціальної мітки. Зручно? Без сумніву.
- Заряджати гаджети. Всі розумні сумки мають вбудовані акумулятори. Їх ємність може відрізнятися, але в більшості валіз ви отримаєте декілька USB-портів з різною потужністю для зарядки різної електроніки. У подорожах це дуже до речі.
- Зважувати багаж. У ручці деяких розумних валіз вбудовані ваги. По суті, коли ви піднімаєте сумку, ви бачите її масу. Це позбавить від незручних проблем з перевантаженням, яке ви можете виявити тільки на стійці реєстрації.
- Захищати дані. У більшості розумних валіз є RFID-блокуючі відсіки. Помістіть в таку кишеню кредитні карти і телефони і зловмисники не зможуть зняти дані за допомогою сканера.
- Пересуватися самостійно. Деякі валізи можуть не тільки їздити самі, а й везти на собі мандрівника.
У розумної валізи Modobag є двигун, здатний розвивати швидкість понад 12 км / год, а також два порти USB для зарядки мобільних пристроїв
Звучить прекрасно, але не все так просто. Аж до 2017 року розумний багаж був в новинку, і жодна авіакомпанія не звертала уваги на його законність. Але в 2015 і 2016 роках почали відбуватися інциденти з літієвими батареями в електроніці. У 2015 році кілька найбільших авіакомпаній заборонили їх використання в літаках через можливе самовільне займання акумуляторів. В результаті будь-який розумний багаж з незнімними батареями був заборонений (а як відомо, всі смарт-функції валізи засновані саме на живленні акумулятора).
Як ідуть справи зараз?
Дозволені розумні валізи зі знімними батареями, але їх можна використовувати тільки в якості ручної поклажі (в багаж – тільки без акумулятора). У будь-якому випадку, перед польотом варто ознайомитися з правилами конкретної авіакомпанії, якою ви летите.
Чим можна замінити розумну валізу?
Залежить від потрібної вам функції. Наприклад, для відстеження багажу купіть окремий GPS-трекер, для зарядки пристроїв поверніться до старих добрих павербанків, а для зважування використовуйте звичайні ваги вдома або в аеропорту.
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