Wi-Fi чи по дроту: які пристрої краще підключати кожним зі способів

Бездротовий інтернет – це зручно, але деяким пристроям його можливостей може банально не вистачити. Які гаджети краще підключати по дроту, а для яких можна використовувати Wi-Fi? Зараз розповімо.

Бездротовий інтернет по Wi-Fi дуже зручний. Вам не потрібно тягнути дроти по всій квартирі і потім ламати голову над тим, як їх краще замаскувати, а вийти в мережу ви можете з будь-якої точки будинку. Але при всій зручності Wi-Fi для деяких типів пристроїв дротове підключення досі залишається актуальним. Давайте розберемося, в яких випадках краще використовувати провід, а коли можна обійтися і звичайним Wi-Fi.

Що щодо швидкості?

Але перед тим, як давати якісь поради, давайте розберемося, наскільки велика різниця в швидкості між дротовим інтернетом і Wi-Fi. Максимальна швидкість передачі даних по Wi-Fi 5 досягає значних 1,3 Гбіт/с. Але це лише в теорії. На практиці ж навіть майже впритул до роутера ви навряд чи отримаєте щось вище 85-93 Мбіт/с. І чим далі пристрій буде знаходитися від роутера, тим нижчою буде швидкість бездротового з’єднання.

Вся справа в тому, що на швидкість Wi-Fi впливає безліч різних речей, починаючи від завантаженості частотного діапазону і закінчуючи численними перешкодами на зразок стін, дзеркал, холодильників, мікрохвильовок та іншої побутової техніки. У дротового ж з’єднання таких проблем немає. Залежно від типу кабелю і моделі роутера швидкість обміну даними по дроту може досягати і 95, і 950 Мбіт/с. А оскільки більшість користувачів інтернету підключені до 100-Мбіт тарифних планів, такого запасу достатньо для максимально швидкої роботи в мережі.

Звичайно, вже давно існує і набагато швидший стандарт Wi-Fi 6. Ось тільки багато телевізорів його банально не підтримують, обмежуючись уже згаданим вище Wi-Fi 5.

Які пристрої краще підключати по дроту

Правило просте. По дроту найкраще підключати всі пристрої, які споживають багато трафіку. І, в першу чергу, ми говоримо про 4К-телевізори. Для потокової передачі на такий телевізор картинки в 4К-роздільній здатності можливостей Wi-Fi 5 вистачить впритул. І то лише за умови, що роутер знаходиться поруч з телевізором, а частотний діапазон «забитий» не так сильно.

Звичайно, іноді такого вибору може просто не бути. І багато ТВ-стіків просто фізично не підтримують дротове з’єднання. При покупці таких пристроїв потрібно бути особливо обережними. Адже іноді на ринку зустрічаються моделі ТВ-приставок з підтримкою 4К і можливістю роботи тільки через Wi-Fi 4. Запам’ятайте, ніякого 4К при такому розкладі ви не отримаєте. Стандарт Wi-Fi 4 просто не здатний на подібний подвиг, а 4К в цьому випадку буде лише маркетинговим трюком, за який ви заплатите зайві гроші.

З цієї ж причини не варто підключати через Wi-Fi і настільний комп’ютер. Звичайно, це не стосується тих, хто використовує ПК тільки для роботи з текстами і веб-серфінгу. Але найчастіше власники домашніх комп’ютерів не обходять стороною онлайн-кінотеатри, часто завантажують щось через торрент-трекери, а обсяги використовуваного ними трафіку легко можуть перевалити за кілька терабайт на місяць.

Не варто забувати і про таку важливу в онлайн-іграх річ, як пінг. При підключенні по кабелю він залежить тільки від можливостей вашого інтернет-провайдера і майже завжди набагато нижчий і стабільніший, ніж при роботі через Wi-Fi. А це означає, що ви швидше відреагуєте на те, що відбувається в грі, а сам геймплей виявиться набагато комфортнішим.

Які пристрої можна підключати по Wi-Fi

Власне, 4К-телевізори і настільні комп’ютери – єдині пристрої, які дуже бажано підключати до мережі по дроту. Всім іншим гаджетам цілком вистачить і Wi-Fi. Деякі з них, на зразок смартфонів, планшетів і окремих моделей ноутбуків без порту Ethernet, і зовсім не підтримують дротове підключення.