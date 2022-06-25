Через засушливу погоду світ побачив потоплений 3400 років тому стародавній мегаполіс

Таємниче місто, якому близько 3400 років, було виявлено на території водосховища в Іраку, коли рівень води сильно знизився через посуху. Це найбільша знахідка археологів останнім часом.





Останні десятиліття Ірак бореться із найсильнішою посухою. Нестача води призвела до того, що громади, що залежать від річок Тигр і Євфрат, залишилися без води, необхідної для їхнього виживання. Для запобігання загибелі посівів у січні 2022 року влада Іраку прийняла рішення осушити частину водосховища Мосульської греблі в Курдистані. Як виявилося, це рішення зберегло не лише врожай – в осушеній області виявився стародавній мегаполіс, збудований близько 3,5 тисячоліть тому.

Частини міста вперше піднялися із глибин під час сильної посухи у 2018 році. За цей короткий час археологи змогли досліджувати загублений палац з масивними стінами висотою 6,7 м і завтовшки близько 1,8 м і виявили залишки настінного розпису яскравого червоного та синього кольору. Однак у археологів зрештою забракло часу, щоб нанести місто на карту до того, як вода повернулася.

Тому, коли цього року знову спалахнула посуха, міжнародна дослідницька група зібралася протягом кількох днів, щоб встигнути всебічно вивчити унікальне місце та нанести місто на карту.

Наразі вчені мають більш чітке уявлення про цей населений пункт: команда археологів виявила численні великі будівлі та сотні артефактів. Серед будівель були знайдені, ймовірно, промисловий комплекс, укріплення зі стіною та вежами, багатоповерхова складська будівля.

Команда вчених була вражена тим, наскільки добре збереглася більшість стін, що іноді досягають майже 3 м заввишки. Вони вціліли, незважаючи на те, що були виготовлені з висушеної на сонці глини і довгий час були затопленими.

Також напрочуд добре збереглися п’ять керамічних посудин, що містять близько 100 табличок з клинописом, частина з яких досі знаходилася в глиняних конвертах. Вчені описують збереженність під водою необпалених глиняних табличок як подію, близьку до дива. Вони сподіваються, що ці артефакти проллють більше світла на те, яким було стародавнє місто та його повсякденне життя.

Дослідники припускають, що виявлене поселення може бути стародавнім містом Закіку – великим центром імперії Мітанні, що існувала приблизно з 1500 до 1350 до н. е. Це було одне з багатьох королівств та держав, заснованих індоіранцями в Месопотамії та Сирії. До повернення води вчені покрили територію стародавнього міста брезентом для збереження.

Це не єдине втрачене місто, виявлене через посуху у 2022 році. У лютому іспанське село Асередо, яке було затоплено під час створення водосховища Альто-Ліндосо в 1992 році, повністю оголилося під час посухи. Хоча верхівки будинків іноді видно, коли рівень води у водосховищі падав, до цієї зими, яка була неприродно сухою, цілі будівлі ніколи не оголювалися.

Посуха може відкрити у світі й інші археологічні чудеса. Так, мегалітична пам’ятка віком від 4000 до 7000 років, відома як Дольмен Гуадальпераль, з’явилася у 2019 році після 60 років перебування під водою.