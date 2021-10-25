Названо Топ 5 мінусів сучасних смартфонів

Виробники смартфонів і популярні техноблогери постійно розповідають про всякі круті нові фішечки в свіжих апаратах. Але чому всі мовчать про явні мінуси, які присутні в багатьох сучасних девайсах? Адже вони настільки явні, що помітити їх просто неможливо.





1. Лопати з лопати

Пам’ятаєте знамените Нокіа “Цеглина”? Так ось, в порівнянні з сучасними девайсами це просто маленький хлопчик.

Нинішні лопати настільки здорові, що ледве поміщаються в руці. І з кожним роком телефони стають все більше і більше. Ми звісно не проти девайсів великим екраном, адже місцями це дуже зручно. Але ж ніхто не буде сперечатися, що зараз на ринку реальний дефіцит компактних смартфонів? Навіть Айфони стали робити величезні “бандури”.

2. Amoled екрани

Так-так, той самий ШІМ. Скільки років пройшло, а виробники ніяк не можуть здолати мерехтіння Amoled екранів. Або може просто не хочуть?

І ви напевно скажете “Але ж для цього створили функцію DC Dimming!”. Так це так. Але повністю ШІМ вона не прибирає, а просто знижує його. Та й не на всіх апаратах присутній дана фіча.

Взагалі дивно, екрани створені за даною технологією несприятливо впливають на очі людини, а їх продовжують клепати в такому вигляді. Це взагалі законно?

Справедливості заради відмітимо, що дану проблему блогери часто піднімають. Але профіту від цього не так багато.

3. Плата за непотрібні функції

Багато виробників люблять напхати свої смартфони абсолютно непотрібним мотлохом, розрекламувати це як супер-пупер проривних технологію і трясти за неї бабки з покупців.

Для прикладу, ми ніколи не розуміли наявність ІК-порту в смартфонах Xiaomi. Керувати зі свого девайса телевізором і кондиціонером це звичайно круто, екосистема і все в цьому дусі. Але наприклад Huawei і Apple обходяться без цього, а екосистема там на дві голови вище сяомішної.

4. Жебрачна комплектація

Зараз пішла мода робити тонесенькі коробочки, в яких лежить смартфон, кабель і пара папірців. Потрібен зарядний блок? Купи окремо. Чохол? Знову розщедритися. Навушники в комплекті? Так ви, батенька, зажрались!

Ось таким видовищем грішать Apple і Samsung, мотивуючи це тим, що подібним чином вони дбають про екологію. Ага, обов’язково повіримо. А ось китайці в цьому плані молодці, в комплект кладуть швидку зарядку, плівка вже на екрані смартфона і силіконовий чохол на додачу. Але навушники все ж рідкість.

5. Роби бабки на навушниках

Як було раніше? Ти купив хороші навушники за кілька тисяч і тобі їх років на 10 вистачить. Споживачеві добре, виробникові не дуже.

Тепер таке не прокотить. Із сучасних смартфонах просто напросто випиляли роз’єм 3,5 мм. І здавалося б, що можна купити блютуз “вуха” за 3к і сидіти з ними так само років 10. Але ні, за роки 2 акумулятор в них зноситься до такої міри, що вистачати буде дай бог на годину, що просто смішно. А отже бери свої грошики і біжи купувати нові.