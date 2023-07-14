Як розпочати розробку ігор: гайд для новачка

Розробка ігор, або як її ще називають — game development — саме та галузь, в якій мріють працювати безліч початківців. Для багатьох ця захоплююча сфера є основним мотиватором у вивченні програмування. Втім, розробка ігор — це не лише цікавий напрямок, а й перспективний. Він швидко зростає і готовий забезпечити величезні кар’єрні можливості ще для дуже багатьох спеціалістів-новачків.

Найбільша перевага у розробці ігор — бути винахідником. Ви маєте можливість зробити готовий продукт самостійно, навіть якщо у вас мало або зовсім немає досвіду в розробці.

Так, це займе час і потребує зусиль. Вам, ймовірно, доведеться пройти курс із програмування, освоїти кілька інструментів, вивчити, як створювати візуальні ефекти та звуки. Але ви точно знаєте, що це того варте.

Якщо у вас є ідея для гри і ви хочете створити її самостійно, ця стаття допоможе вам зрозуміти, з чого почати.

Компоненти розробки ігор

Гра складається з кількох компонентів. Якщо ви маєте на меті створити свою гру самостійно, вам буде потрібно займатися всіма цими займатися цими компонентами. Основними складовими є:

Сюжет. Кожна гра повинна мати сюжет. Інакше гравці не зацікавляться та втратять інтерес досить швидко.

Персонажі. Окрім сюжету, персонажі є фундаментальною частиною будь-якої гри. Вони повинні мати свої особистості, біографії, різні манери та характеристики, зовнішній вигляд, тощо.

Аудіо. Звуки повинні підтримувати гру та сюжет і створювати атмосферу.

Візуал. Гра — це візуальний продукт, тому стиль візуальних ефектів має великий вплив на загальне враження від гри.

Рівні. Тут обмежень нема: можна імплементувати майже все, що дозволяє ваша уява.

Оберіть програмне забезпечення

Для створення гри з нуля вам знадобляться різні інструменти. Існує безліч ігрових рушіїв (game engine), графічних програм та аудіоінструментів, з яких ви можете обрати зручні для вас. Нижче ми зібрали найпопулярніші з них.

Ігровий рушій

Це основа вашої гри. Неправильний вибір може зіпсувати все. Щоб полегшити вибір, варто відповісти на такі питання

Якою буде гра?

Вона буде у 2D чи 3D?

Який досвід у розробці у вас є?

Наскільки активною є спільнота користувачів цього ігрового рушія?

Які ресурси доступні для нього?

Ось найкращі ігрові рушії, які рекомендують професійні розробники ігор:

jMonkeyEngine . Відкритий кросплатформний 3D-ігровий рушій, який здебільшого написаний на Java.

Unity . Відмінний вибір для багатокористувацьких ігор, як 2D, так і 3D. Також популярний вибір для застосунків розширеної та віртуальної реальності.

Phaser . Це фреймворк, який в основному використовується у технологіях веб-розробки. Він ідеально підходить для 2D-ігор, що працюють у браузері.

Програмне забезпечення для візуала

Вибір програмного забезпечення для графічного дизайну вашої гри буде в значній мірі залежати від типу візуальних ефектів, які ви бажаєте додати, а також від загальної складності. Звісно, ваш смак і досвід роботи з інструментами також матимуть вплив на ваш вибір.

Adobe Photoshop . Ймовірно, ви вже знайомі з ним. Це основний інструмент для багатьох фотографів, дизайнерів та розробників ігор.

Pixelmator . Якщо ви працюєте на Mac, Pixelmator може бути найкращим вибором для розробки вашої гри.

GIMP . Це відкрите програмне забезпечення для графічного дизайну, що працює на різних платформах. GIMP поставляється з широким спектром готових до використання інструментів і підтримкою плагінів від сторонніх розробників.

Програмне забезпечення для 3D-моделювання

Якщо ви маєте на меті створити захопливу 3D-графіку у вашій грі, вам доведеться опанувати один або кілька інструментів для 3D-моделювання.

Cinema 4D . Цей інструмент для 3D-моделювання пропонує анімацію, візуалізацію та текстурування, наряду з моделюванням.

ZBrush . Цей інструмент пропонує великий вибір інструментів для моделювання, створення текстур та візуалізації, а також різноманітні плагіни.

Blender . Це безкоштовне рішення для 3D-моделювання, ідеальне для початківців. Воно пропонує потужний набір інструментів для створення гри, в тому числі анімацію.

Інструменти для аудіо

Інструменти для звуків у грі є важливим елементом створення хорошого геймплею. Вам потрібен звук високої якості, музика, звукові ефекти. Ці інструменти допоможуть вам створити і керувати звуками в грі.

Wwise . Це просунуте інтерактивне аудіорішення, яке чудово працює з проєктами будь-якого масштабу.

FMOD . Це рішення для адаптивного аудіо в грі. Інструмент дозволяє відтворювати і змішувати аудіофайли різних форматів та створювати інтерактивний аудіальний досвід для вашої аудиторії.

Fabric . Fabric є найкращим аудіоінструментом, якщо ви обрали Unity як ваш ігровий рушій. Ще однією чудовою функцією цього інструменту є підтримка інтеграцій та розширень від сторонніх розробників.

Вивчіть мову програмування для обраного ігрового рушія

Оскільки ви плануєте використовувати ігровий рушій, вам не потрібно бути програмістом з багатьма роками практики. Врешті-решт, ви не збираєтеся писати все з нуля. Але знання мови для обраного рушія все ж необхідні, якщо ви хочете створити гру високої якості. Ми рекомендуємо три мови, які найкраще підходять для трьох опцій, зазначених вище.

Java (jMonkeyEngine). Java є хорошим вибором для першої мови програмування. Вона відносно легка для вивчення, особливо якщо ви оберете практичний курс з хорошою структурою. Наприклад, JavaRush , в якому окрім теорії програмування є понад 1200 завдань з написання коду різної складності з миттєвою перевіркою ваших рішень.

C# (Unity). C# складніше вивчити, ніж Java, особливо якщо ви не знаєте жодної іншої мови програмування. Однак є курси, наприклад, відеолекції від Prometheus , які допомагають початківцям освоїти цю мову.

JavaScript (Phaser). JavaScript також не надто складно вивчити, якщо у вас є достатньо мотивації. Існує великий вибір навчальних ресурсів. Наприклад, ось цей туторіал з JavaScript пропонує багато інформації для початківців.

Створення прототипу

Коли у вас вже є продумана історія та персонажі, коли ви знаєте, який game engine ви будете використовувати і вивчили мову програмування для нього, настає час створювати прототип.

Для початку вам потрібен лише мінімально життєздатний продукт (MVP). Зробіть все максимально простим. Ви навіть можете пропустити звуки та обмежитися базовими візуальними елементами. Ваша мета — протестувати свою ідею, створити основну механіку та навчитися налаштовувати її для найкращого геймплею для ваших гравців.

Коли ваш MVP готовий, ви можете його протестувати з реальними гравцями і надалі вдосконалювати його. Додайте візуал та звук. Потім реалізуйте повний цикл гри, включно з перемогою, поразкою та рестартом.

Застрягли в процесі? Не відмовляйтеся від своєї мрії так просто

Усі можуть зіткнутися з труднощами, особливо коли роблять щось вперше. Постійно вчіться — це головне. До того ж, ви завжди можете попросити допомоги в одній з спільнот:

Gamedev від DOU — україномовний ресурс зі спільнотою розробників ігор

GitHub , StackOverflow та Reddit — глобальні (англомовні) спільноти, де “живуть” тисячі розробників зі всього світу

Якщо поради, які ви отримуєте від колег-розробників не допомагають, спробуйте знайти інший шлях для вирішення проблеми.

Скопіюйте щось, що ви не розумієте, і з’ясуйте, як воно влаштовано. Не відмовляйтеся від своєї мрії лише тому, що у вас недостатньо знань. Зберігайте зацікавленість, ставте питання, шукайте інформацію. Хто знає, можливо, ваша гра злетить на пік популярності.

Висновок

Так, розробка ігор є досить складною, особливо на початку. Це вимагає часу, знань, зусиль, багато уяви та сміливості. Але як тільки ви почнете, ви навіть не помітите, як цей процес поступово стане легким.