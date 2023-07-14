Названо найпростіший спосіб надсилання файлів між пристроями, про який не знає більшість українців

Перенесення файлів з одного пристрою на інший не повинно бути складним, але з якоїсь причини це так. Провідні технологічні компанії не можуть сісти та узгодити універсальне рішення, яке однаково добре працювало б на смартфонах, планшетах та комп’ютерах різних брендів.

На думку відразу ж спадає Bluetooth, але він дуже повільний і не підходить для власників iPhone, які не можуть відправляти і отримувати файли таким чином, а також для настільних ПК, де блютуса часто немає.

Google має гарну ідею з Nearby Share, як унікальним способом передачі даних між смартфонами на Android, а з недавніх пір ще й комп’ютерами, але його не можуть використовувати ні власники Apple, ні юзери смартфонів Huawei, які через американські санкції втратили доступ до сервісів Google.

І що нам лишається? Старий-добрий кабель, флешка з Type-C роз’ємом, або витрачати інтернет-трафік та жертвувати якістю фото та відео, відправляючи файли через один із месенджерів. Але, на щастя, є ще один варіант.

Найпростіший спосіб передачі файлів між телефонами, планшетами та комп’ютерами

Зараз ми розповімо вам спосіб, про який ніхто не знає. Це максимально зручне рішення для обміну файлами незалежно від того, чи ви використовуєте смартфон, планшет, комп’ютер або ноутбук, будь-якої марки та операційної системи – називається він PairDrop .

Скрізь, де можна відкрити інтернет-браузер (Chrome, Firefox, Safari тощо), PairDrop буде працювати. Цей сервіс з’єднує два пристрої в одній мережі, і файли швидко передаються через Wi-Fi. Ось як його використовувати:

Переконайтеся, що обидва пристрої підключено до однієї мережі Wi-Fi. Відкрийте на них браузер та перейдіть на сторінку pairdrop.net На екрані ви побачите доступні пристрої, яким PairDrop дав довільне ім’я. На пристрої, з якого надсилається файл, потрібно тапнути по іконці другого пристрою, який його приймає. Виберіть те, що потрібно надіслати через файловий менеджер. Пристрій, який отримує файл, повинен підтвердити прийом даних. Зачекайте, поки файл буде передано. На пристрої, який приймає файл, натисніть кнопку «Завантажити».

Ви, напевно, запитаєте, як бути в ситуації, коли ми не вдома і поблизу немає Wi-Fi, до якого можна підключитися? У такому разі на одному смартфоні потрібно включити мобільний інтернет, активувати функцію точки доступу (Hotspot), та підключитися до Wi-Fi з другого пристрою. Оскільки PairDrop служить тільки сполучною ланкою, буде витрачено стільки мобільних даних, скільки потрібно для завантаження сторінки (тобто дуже мало), а передача файлу пройде через з’єднання Wi-Fi.