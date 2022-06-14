Оприлюднено рейтинг найважливіших мобільних додатків для українців

З початком повномасштабної війни в Україні вподобання співвітчизників в завантаженні та використанні програм у смартфоні дещо змінились. Kantar ділиться даними про найактуальніші програми для українців за останні 4 місяці. Падіння попиту та зростання цін на електроніку ми вже відчули, але мобільні застосунки українці почали використовувати ще активніше.





Якщо умовно поділити всі сервіси за напрямком, виходить, що загалом лідирують додатки, які інформують, та фінансові програми. Браузер Google Chrome посів перше місце, месенджери також у двадцятці в повному складі:

Telegram – 6 місце;

Viber – 3 місце;

WhatsApp – 17 місце;

Facebook Messenger – 11 місце.

Не втрачає популярності в усьому світі та в Україні найпопулярніший поштовий сервіс Gmail, він отримав срібло в актуальному рейтингу.

Важливими в період війни стали додатки для керування грошима. Банківські клієнти провідних Привата і Монобанка посіли відповідно 9 та 14 сходинку. А застосунок Дія, до якого спершу ставились дуже скептично, наразі встановлений майже в кожного, в рейтингу він посів почесне 8 місце. Відчутне зростання зафіксували і для додатку Google Pay – труднощі в роботі банкоматів та дефіцит готівки в перші місяці війни спонукали українців до опанування NFC платежів.

Соціальні мережі, як і раніше, в тренді: Instagram, Facebook та TikTok займають десяте, п’яте та шістнадцяте місце відповідно, а от заборонений VK навіть не увійшов до двадцятки. І звичайно, українці не можуть без музики, тож YouTube Music потрапив на 19 сходинку.

Фінансова криза вочевидь спровокувала зростання вторинного ринку, тому додатки Нової пошти та OLX розмістились в переліку на 13 та 15 позиції.

Дякуючи мобільним операторам за підтримку, українські користувачі стали уважніше ставитись до стану свого рахунку, тож додатки Київстару та Водафону отримали 18 та 20 місце в рейтингу.