Стало відомо про можливу кіберзагрозу для українських комп’ютерів із терміналами Starlink

Державна команда реагування на надзвичайні ситуації у галузі комп’ютерів CERT-UA України у своїх соцмережах заявила, що комп’ютерам із доступом до інтернету через термінали Starlink можуть загрожувати кібератаки з Росії.

Представники компанії зазначають, що одна з кіберзагроз походить від колишніх офіцерів Служби безпеки України (СБУ), які у Криму з 2014 року працюють на Федеральну службу безпеки (ФСБ) РФ .

“У групі підвищеного ризику знаходяться ЕОМ, які знаходяться за межами периметра захисту, зокрема ті, які використовують термінали Starlink”, – пояснили в CERT-UA.

У червні прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак говорив , що Великобританія виділить Україні в найближчі два роки до £25 млн ($32 млн за поточним курсом) на зміцнення кібербезпеки.

Фінансування дозволить захистити критично важливу національну інфраструктуру та життєво важливі служби України, а також протистояти кіберзагрозам з боку Росії.