Що вміє найдешевший смартфон Samsung 2022 року та чи варто звертати на нього увагу

Найближчим часом Samsung поповнить лінійку смартфонів черговою новинкою з серії А. Samsung Galaxy A04 Core має бути найдешевшим продуктом серії, тож і характеристики гаджет матиме відповідні. Безумовно, дебютант не хизуватиметься сучасним дизайном, матеріалами та надпотужністю, проте його вистачить для основних завдань.





Корпус смартфона матиме базові риси, властиві всім моделям виробника, проте не отримає власної «родзинки».

Смартфон працюватиме на базі фірмового процесора виробника Exynos 850. Чіпсет побудовано на 8-нм техпроцесі, він несе в собі 8 ядер з тактовою частотою до 2 ГГц. Процесор не має модуля 5G та працює лише у зв’язці з пам’яттю ОЗП стандарту LPDDR4X та накопичувачами eMMC 5.1.

Базова версія смартфона отримає 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ накопичувача. Лишиться можливість за необхідності встановити microSD, аби зберегти більше контенту.

Бюджетну новинку оснастять великим безрамковим дисплеєм з TFT-технологією та частотою оновлення кадрів у 60 Гц. Діагональ у 6,5 дюйма та роздільна здатність HD+ обіцяють покупцям достатню якість відображення контенту, але мінімальне навантаження на батарею смартфона.

Єдина камера зі спалахом матиме невисоку роздільну здатність, близько 8-13 мегапікселів, проте отримає алгоритми штучного інтелекту. Фронтальний модуль на 5 мегапікселів розмістять у краплеподібному вирізі в екрані.

Про ємність батареї та підтримку швидкої зарядки наразі немає даних, але з огляду на енергоефективний екран та помірне споживання заряду з боку процесора, смартфон обіцяє бути автономним.

Приємним бонусом буде наявність операційної системи Android One, яка від звичайних версій вирізняється більш скромним наповненням та полегшеною версією інтегрованих сервісів Google. Це рішення активно використовується на бюджетних та відверто слабких смартфонах для пришвидшення їх роботи.

Ціна пристрою наразі невідома, але інсайдери наголошують на тому, що Samsung Galaxy A04 Core стане найдоступнішим телефоном бренду. Презентація моделі відбудеться в липні цього року.