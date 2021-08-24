Названий спосіб прискорити будь який iPhone, який старше 1-го року

Деякі смартфони Apple починають працювати швидше, якщо змінити на них настройки регіону. Про це повідомляє видання GizChina.





Користувачі соцмереж помітили, що при зміні регіону в iPhone на Францію збільшується продуктивність пристрою. Журналісти пояснюють це тим, що Apple не уповільнює смартфони французьких споживачів через те, що місцева влада оштрафувала компанію в 2020 році на 25 мільйонів євро.

Опція зниження продуктивності активується в телефонах Apple при досягненні певного рівня зносу акумулятора. Кілька років тому представники компанії пояснили, що таким чином зберігається час автономної роботи старих смартфонів. Однак на девайси французьких користувачів назване правило не поширюється. У зв’язку з цим зміна регіону на Францію на iPhone фактично є працюючим способом прискорення пристрою.

Ентузіасти перевірили даний спосіб за допомогою синтетичних тестів. У разі iPhone 12 Pro збільшення продуктивності при зміні регіону не відбулося – це пов’язано з тим, що смартфон має нову батарею. Однак при тестуванні iPhone 7 в бенчмарку GeekBench 5 тест показав різні результати – 286 тисяч і 298 тисяч балів. Таким чином, оновлення регіональних налаштувань збільшило продуктивність випущеного в 2016 році смартфона на дев’ять відсотків.