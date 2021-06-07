ТОП-5 найпродуктивніших смартфонів для сучасних ігор та роботи в інтернеті

У кожного користувача свої власні вимоги до смартфону. Комусь треба, щоб він вмів фотографувати на рівні професійних камер, комусь ж важливо, щоб гаджет міг тягнути сучасні ігри і забезпечувати комфортну роботу в інтернеті.





Саме для останньої категорії користувачів ми і підготували даний матеріал. У ньому зібрані п’ять крутих апаратів, які згодяться для сучасних ігор і роботи в інтернеті.

№5 – iPhone 12

iPhone 12 – відмінний варіант під такі цілі. У нього під капотом Apple A14 Bionic – новітній процесор, який буде залишатися актуальним протягом найближчих 5-6 років і крутий 6.1-дюймовий OLED екран, відмінно підходить для споживання медіаконтенту.



№4 – ASUS Rog Phone 5

Флагманський апарат ASUS – кращий геймерський смартфон на ринку. Він комплектується потужним Snapdragon 888 і 6.78-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц. Грати на такій панелі в сучасні шутери – суцільне задоволення. До того ж, до пристрою можна підключати різноманітні аксесуари на кшталт джойстика, щоб процес був ще більш максимально комфортним.



№3 – OnePlus 9 Pro

Новинка OnePlus має на своєму бору той самий Snapdragon 888 і крутий 6.78-дюймовий екран, який видає картинку в 2К роздільній здатності з розгорткою 120 Гц. Гаджет залишиться актуальним протягом трьох-чотирьох років як мінімум. Протягом усього цього часу власник буде радіти зручністю фірмової оболонки OxygenOS.



№2 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Флагман корейців володіє незвичайним дизайном і корпусом з преміальних матеріалів. З начинкою у нього все стандартно для преміум-пристроїв 2021 року – від 12 до 16 ГБ оперативної пам’яті і новітній Exynos 2100 під капотом. З таким залізом при роботі в інтернеті пристрій буквально літає, та й сучасні ігри йдуть на найвищих налаштуваннях без підвисань.



№1 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra – найкрутіший смартфон китайців. Проявляється це хоча б у тому, що модель – єдиний гаджет в асортименті фірми з вологозахистом за стандартом IP68. Ще одна особливість пристрою – додатковий екран на спинці, що відображає повідомлення та вміє працювати в режимі видошукача. За продуктивність відповідає потужний Snapdragon 888, а зручність при серфінгу інтернету забезпечує 6.81-дюймовий дисплей з 2К роздільною здатністю.

