Сніг в Україні повністю зникне – кліматолог «розкрила карти»

За словами відомого кліматолога, українцям варто відвикати від снігу і сніжного покриву взимку – в найближчому майбутньому зими практично не відрізнятимуться від весни і осені. Сніг стане продовжувати йти, проте його буде мало і сніжинки танутимуть не долетівши до землі.





Чого чекати в майбутньому

Дану інформацію надала Світлана Краківська, відомий кліматолог. За словами експерта, глобальне потепління вносить свою лепту в життя українців і скоро жителі країни можуть залишитися без сніжної зими. Відбуватися процес потепління буде поступово, сніговий покрив, який характерний для зимових місяців, стане поступово зменшуватися, поки не зникне зовсім. Відбудеться це до 2050 року, в даний період часу навіть самі «люті» зимові місяці частіше будуть відрізнятися дощами, а не снігом. Замість зимових «шапок» на дорогах стане утворюватися сльота, але частіше просто вода.

Краківська також описала ситуацію, яка складеться при різних варіантах розвитку рівня викидів парникових газів;

середній рівень – сніг перестане випадати практично повністю;

високий рівень – аномально висока температура буде панувати і взимку, замість снігу будуть дощі.

У будь-якому випадку, в майбутньому про катання на лижах варто забути, як і про заметілі з глибокими заметами. Замість цього доведеться згадати про тропічні ночі, які не характерні для України – темний час доби буде наповнений духотою і вологою, а також спекою понад 20 градусів за Цельсієм.