Ryzen 7 9800X3D порівняли Ryzen 7 9700X в іграх та бенчмарках

Hardware 360 першим опублікував огляд нового процесора від AMD, зробивши це до зняття ембарго.

Тестувався чіп у роздільній здатності 2K у парі з відеокартою GeForce RTX 4070 Ti. Судячи з результатів тестів, за показником середнього числа кадрів в іграх Ryzen 7 9800X3D випереджає Ryzen 7 9700X незначно.

Однак якщо говорити про 1% Low (1% Low – це параметр, який показує, що в 99% вимірів частота кадрів вища за це значення), то тут ситуація на користь Ryzen 7 9800X3D більш ніж істотна – від 10 до 30%.

Крім того, якщо порівнювати процесори за 0,1% Low, то в цьому випадку перевага Ryzen 7 9800X3D може доходити до неймовірних 80%.

Що стосується тестів у бенчмарках, то в Cinebench 2024 у Ryzen 7 9800X3D результат на 5% кращий у багатоядерному тесті і на 1,5% гірший в одноядерному. У Blender чіп Ryzen 7 9700X має перевагу в 3%.