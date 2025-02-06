Дисплей Samsung Galaxy S25 Ultra дряпається сильніше, ніж у торішньої моделі. Новий захист від падінь у Gorilla Armor 2 погіршив стійкість до подряпин.

Одним із ключових нововведень у суперфлагмані Samsung Galaxy S25 Ultra стало ексклюзивне скло Gorilla Armor 2, яке витримує падіння з висоти 2,2 метра на бетон. Однак тест блогера Зака Нільсена з каналу JerryRigEverything показав, що його стійкість до подряпин стала гіршою, ніж у Galaxy S24 Ultra.

Під час випробувань з’ясувалося, що Galaxy S25 Ultra дряпається вже на рівні 6 за шкалою Мооса, тоді як S24 Ultra витримував рівень 7. Це може бути пов’язано зі зміненою структурою скла: більш м’яке покриття краще поглинає удари, але гірше чинить опір подряпинам.

Незважаючи на цей компроміс, Gorilla Armor 2, як і раніше, пропонує круті антивідблискові властивості та усуває зернистість дисплея на низькій яскравості, що завдавало невеликого дискомфорту в S24 Ultra.