Ігри тепер дають Nvidia лише 7% виручки. Чого бояться геймери, якщо Дженсен Хуанг залишить компанію

Ігровий підрозділ Nvidia приносить близько $16 млрд на рік, тобто приблизно 720 млрд грн, але за п’ять років його частка у виручці впала з приблизно 50% до 7%. На тлі розмов про можливий відхід Дженсена Хуанга з посади саме ця цифра найбільше тривожить геймерів.

Звідки взялися чутки

Контекст, за повідомленнями американських ЗМІ, такий. 8 листопада рада директорів Nvidia оголосила розслідування, яке стосується особистої поведінки Хуанга та можливого інтересу до нього з боку іноземної розвідки. Згодом The Wall Street Journal написав, що рада готується обговорити його майбутнє, після чого акції компанії впали. Компанія наступника не називала і публічно заявляє, що рада має до Хуанга довіру. Тож жодного «нового директора» ще немає, а всі міркування про долю ігрового підрозділу поки що гіпотетичні. До того ж 17 листопада Nvidia звітуватиме про квартал.

Чому геймери нервують

Новому керівникові, перед яким поставлять завдання зупинити падіння акцій і наростити прибуток, 7% виручки легко видадуться рядком для скорочення. Головний аргумент на користь Хуанга полягає в його біографії. Він заснував Nvidia 1993 року як графічну компанію, а в середині 1990-х її витягувала з фінансової ями Sega. Хуанг підтримував навіть те, що давно не приносило грошей, наприклад приставку Shield TV, яка отримувала оновлення близько десяти років.

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Ігровий напрям дає Nvidia не лише відеокарти. Щороку на конференції SIGGRAPH компанія представляє десятки наукових робіт, і багато сучасних методів оптимізації в студіях виросли саме з них. Якщо підрозділ урізати, постраждають не лише GeForce, а й технологічна база для розробників. Крім того, AMD залишиться без суперника, хоча й вона вже заявила, що передусім робить ставку на дата-центри, які дають понад 60% її виручки, тоді як Radeon менш як 7%.

Чому повного відходу, імовірно, не буде

Є й контраргументи. Якщо бульбашка ШІ лусне, 16 млрд ігрової виручки стануть страховкою, а вільну нішу займуть AMD, Intel і китайські виробники. До того ж справа не лише в бажанні керівника. Ціни на відеокарти визначає дефіцит потужностей TSMC. Прискорювачі для дата-центрів коштують десятки тисяч доларів і борються за ті самі кремнієві пластини, що й відеокарти за $500, тож новий очільник цієї ситуації не змінить, бо матиме ті самі чипи з того самого ланцюга.

Кандидатів на посаду публічно поки не називають. Серед внутрішніх імен у публікаціях звучать віцепрезидент Ієн Бак і фінансова директорка Колетт Кресс. Приклад Intel показує, чим іноді закінчується прихід фінансистів на чолі технологічної компанії, адже там у 2000-х і 2010-х настало десятиліття застою. А відеокарти на кшталт GeForce RTX 5090 і так давно купують скоріше як актив, ніж заради ігор, тож втрачати там, по суті, вже нічого.

Для нас питання зводиться до цін і доступності. В українських магазинах RTX 5080 вже коштує понад 70 тис. грн, а нове покоління, за чутками, може затриматися до 2028–2029 років. Тож навіть без змін у керівництві ситуація на ринку відеокарт навряд чи покращиться найближчим часом.