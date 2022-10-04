США перепадуть Україні дрони, які літають зі швидкістю 400 км/г

Пентагон дав згоду на передачу БПЛА Reaper та Grey Eagle. Якщо ЗСУ їх отримають, то можна буде додатково розраховувати на передачу HIMARS по новій, пришвидшеній схемі. Про це офіційно заявив Давид Арахамія.

Це стало відомо після того, як українська делегація відвідала із візитом США. Візит тривав цілий тиждень, а коли делегація повернулась до України, то Арахамія виступив із заявою. Він повідомив, що протягом 2-3 тижнів на озброєнні ЗСУ з’являться безпілотники Reaper та Grey Eagle. Також ЗСУ можуть отримати нові HIMARS, що є на озброєнні Сполучених Штатів. Компанія, що виготовляє ці системи, виготовить нові на замовлення Збройних Сил.

Reaper

Reaper — модульний БПЛА, що було розроблено спеціально для військових сил США та Великобританії. Його було зібрано на основі MQ-1 Predator. Розвиває швидкість до 400 км/год. Для порівняння іранські Shahed пересуваються на швидкості 150 км/год. Може літати на дистанції до 13 км, максимальна тривалість польоту 24 години. На сьогодні виготовлено 270 одиниць літальної техніки. Вартість одного безпілотника 30 млн доларів США. Одна тактична одиниця складається із декількох дронів, станції наземного керування та системи зв’язку.

Grey Eagle

Grey Eagle — це американський дрон-розвідник, який виготовила компанія General Atomics спеціально для армії Сполучених Штатів. Його активно використовували під час конфліктів в Іраку та Афганістані. Станом на 2022 рік їх виготовлено не менше ніж 204 одиниці. Максимальна швидкість безпілотника 250 км/год. Тривалість польоту БПЛА 30 годин, а дистанція на яку може пересуватись складає 8850 м. Вони є на озброєні лише однієї країни, і це США. Найближчим часом ними зможуть користуватись і українські військові на фронті. Один такий комплекс, що складається із 4 безпілотників, станції наземного управління та супутникової системи зв’язку.