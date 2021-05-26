Складено рейтинг кращих зовнішніх акумуляторів з бездротовою та швидкою зарядкою

Сучасні мобільні девайси все частіше отримують у своє розпорядження бездротову зарядку. Це зручно, адже користувачеві не потрібно переживати про наявність потрібного кабелю. Особливо це популярно при використанні повербанків, адже часто вони потрібні для заповнення ємності на ходу, а саме тут кабель живлення особливо незручний.





Нижче представлений рейтинг кращих портативних акумуляторів з бездротовою зарядкою. Вони підійдуть не тільки для смартфонів, але і бездротових навушників, годинників та інших девайсів. Проте, не варто забувати, що пристрій, який підключається до повербанку повинен підтримувати функцію бездротової зарядки. Крім того, врахуйте, що при такому способі заповнення ємності процес буде протікати повільніше.

Кращі недорогі повербанки

XIAOMI SOLOVE W5

Ємність: 10000 мАг

Розмір: 90 * 80 * 26 мм

Вага: 234 грами

Варіант від Xiaomi – маленький і симпатичний повербанк з доступним цінником. Він має пластиковий корпус і тканинне покриття, а ще у нього два колірних рішення – чорне і сіре. Ще тут є індикатор заряду.

Завдяки великій котушці до цього пристрою не потрібно примірятися, смартфон буде заряджатися в будь-якому положенні. Крім бездротової зарядки у нього два USB-A і microUSB, тобто одночасно можлива підзарядка відразу трьох девайсів.

Радує і наявність захисних механізмів, покликаних уберегти від пошкодження як сам акумулятор, так і техніку, що підключається до нього.

переваги:

Маленький.

Покриття не подряпає смартфон.

Два USB-A виходи.

Захисні функції.

недоліки:

Старий micro-USB.

Немає швидкої зарядки.

BASEUS M36 WIRELESS CHARGER

Ємність: 10000 мАг

Розмір: 145 * 68 * 18 мм

Вага: 248 грам

Заслужено в кращі повербанки з підтримкою Qi входить модель від Baseus. Вона привертає невисокою вартістю і практичним корпусом, виготовленим з полікарбонату. Він представлений в чорному і білому кольорі. Для зручності є індикація залишку енергії з чотирма позиціями по 25% на кожну.

Крім бездротової зарядки, девайс має два USB-A і microUSB.

переваги:

Недорогий.

Можна заряджати три пристрої одночасно.

Зручні індикатори.

Практичний матеріал корпусу.

недоліки:

Довго заряджається.

Qi зона невелика, тому потрібно точно потрапляти смартфоном.

Немає швидкої зарядки.

EPLUTUS WB-152

Ємність: 10000 мАг

Ця модель являє собою доступну портативну АКБ з підтримкою Qі. На корпусі передбачені інтерфейси USB-A, USB-C і micro-USB. Він пластиковий з ергономічною формою, що робить зручним носінням в руках. Радує наявність інформативного дисплея, який повідомить про необхідність заповнити ємність.

переваги:

Красивий.

Зручний дисплей.

Шнур USB в комплекті.

недоліки:

Немає підтримки швидкої зарядки.

CASEGURU WIRELESS POWER BANK CGPOWER

Ємність: 8000 мАг

Вага: 200 грам

Powerbank CaseGuru з бездротовою зарядкою не може похвалитися великою ємністю, але його суперсила полягає в іншому. У цьому пристрої виробник постарався передбачити всі можливі способи підключення, а також зробив його використання максимально зручним.

Корпус моделі невеликий, він мало важить і зроблений з протиударного пластика з Soft-touch покриттям. Для зручності тут передбачений інформативний дисплей, що відображає заряд, а також поточний процес – зарядка або розрядка. На вибір є два кольори виконання.

Цей акумулятор має вбудовані USB-C і micro-USB кабелі, а також у нього є перехідник Lightning, тобто його можна використовувати для iPhone. На цьому виробник не зупинився і оснастив девайс виходами USB-A і USB-C, а для повноти картини в комплекті присутній шнур USB-A – USB-C.

Приємним доповненням є функція захисту від перевантажень і короткого замикання.

переваги:

Захисні функції.

З урахуванням можливостей недорогий.

Багато способів підключення різних пристроїв.

Інформативний дисплей.

Покриття корпусу немарке і неслизьке.

недоліки:

Немає швидкої зарядки.

Виглядає бюджетно.

Збірка досить посередня.

Кращі акумулятори з бездротовою і швидкою зарядкою

XIAOMI MI WIRELESS POWER BANK ESSENTIAL / YOUTH EDITION

Ємність: 10000 мАг

Розмір: 147,9 * 70,6 * 16,6 мм

Вага: 230 грам

Повербанк Xiaomi – це, мабуть, один з найкращих варіантів на ринку з моделей з підтримкою Qi 10 Вт.

Він отримав два кольори виконання, має зручні розміри, завдяки чому пристрій можна покласти в кишеню або нести в руках, одночасно заряджаючи смартфон. Завдяки прогумованій поверхні можна не побоюватися, що телефон або сам акумулятор подряпаються.

Заповнити ємність АКБ можна через USB-C роз’єм, а віддати заряд він може через USB-A. В обох випадках є підтримка швидкої зарядки 18 Вт. За заявами виробника повну ємність акумулятор Xiaomi набирає за 4 години.

Є у нього індикація заряду, що дозволить не залишитися без можливості зарядити гаджет в невідповідний момент.

Гарним доповненням є наявність 9-рівневої системи захисту (від перегріву, замикання, перезарядки і ін.)

переваги:

Легкий і компактний.

Прогумована поверхня.

Вбудована система захисту.

Є Quick Charge.

недоліки:

Модель в білому кольорі дуже мазка.

DEPPA NRG QI

Ємність: 10000 мАг

Розмір: 140 * 68 * 16 мм

Вага: 220 грам

Ще одна відмінна модель з хорошим балансом між цінником і можливостями. Цей повербанк отримав пластиковий корпус з прогумованою поверхнею, що робить його експлуатацію більш зручною. Є тут індикація, вона відображає ємність і повідомляє про поточний процес.

Інтерфейси представлені набором з USB-A, USB-C і microUSB. Є тут функція QC 3.0 і PD. Доповнює позитивну картину наявність захисту від перегріву, короткого замикання, перезаряду і глибокої розрядки. Модель оснащена інтелектуальним контролем параметрів струму, що подається на пристрій, а ще вона підтримує наскрізну роботу.

переваги:

Зручний і тактильно приємний корпус.

Є швидка зарядка.

Є захисні функції.

недоліки:

Відсутні.

SAMSUNG EB-U1200

Ємність: 10000 мАг

Розмір: 150 * 71 * 15 мм

Вага: 234 грами

Продовжує рейтинг зовнішній акумулятор з бездротовою зарядкою від компанії Samsung. Цей пристрій припаде до душі тим, хто вважає за краще купувати виключно брендові речі.

Модель виконана в красивих рожевому і сріблястому кольорах, має гумове покриття корпусу, яке захистить від появи потертостей і перешкоджає ковзанню в руках. Девайс досить компактний і легкий, тому носити його легко навіть в руках. Для зручності експлуатації є індикація заряду.

Модель обладнана USB-A і Type-C з підтримкою Samsung AFC і QC2.0 до 15 Вт. Бездротова зарядка має функцію Fast Charge і передбачає контакт з іншими пристроями Samsung.

У комплект входить короткий кабель живлення USB-C – USB-A.

переваги:

Ергономічність.

Гарна зовнішність.

Швидко заряджається і віддає заряд.

Є функція наскрізної зарядки.

недоліки:

Некоректна робота індикатора ємності.

INTERSTEP 10DQI

Ємність: 10000 мАг

Розмір: 152 * 74 * 15,6 мм

Вага: 230 грам

Це досить дорогий зовнішній акумулятор з бездротовою зарядкою, але тому є просте пояснення. Модель виконана в форматі док-станції і дозволяє заряджати одночасно сам повербанк і смартфон.

Приємною особливістю є підтримка Samsung Adaptive Fast Charger, Qualcomm QC 3.0, Huawei FCP, USB Power Delivery до 18 Вт, тобто провідним шляхом більшість девайсів від відомих виробників будуть швидко набирати ємність.

Корпус тут пластиковий з Soft-touch покриттям і в декількох кольорах виконання, серед яких є дуже красивий бордо. У моделі передбачено індикатор заряду, є два виходи – USB-A і USB-C. У комплект входить 1,5-метровий кабель USB-C – USB-A.

переваги:

Гарна зовнішність.

Корпус з Soft-touch покриттям.

Компактний і легкий.

Зручність використання.

Підтримуються багато технологій швидкої зарядки.

Довгий кабель в комплекті.

недоліки:

З огляду на високу ціну якість виконання могла бути кращою.

Може не функціонувати належним чином з iPhone.

Старий роз’єм micro-USB.

Кращі акумулятори з великою ємністю

ROMBICA NEO ARIA WIRELESS

Ємність: 12000 мАг

Розмір: 152 * 72 * 15 мм

Вага: 226 грам

Цей недорогий портативний акумулятор привертає увагу симпатичною зовнішністю. Корпус тут має гострі кути і строгий дизайн, тому модель припаде до душі, тим хто цінує в техніці не тільки якісну роботу, а й красу. На вибір запропоновано три колірних рішення.

Цей девайс підтримує Qi 10 Вт, а також поширені стандарти QC 3.0 і PD. Інтерфейси представлені парою USB-A, Type-С і microSD . Є тут і захисні механізми, що контролюють заряд і перерозряд, а також температуру роботи.

переваги:

Недорогий.

Гарний.

Багато роз’ємів.

Захисні функції.

Є швидка зарядка.

Компактний.

Є індикація ємності.

недоліки:

Гострі грані – тримати в руках може бути незручно.

HIPER SX20000

Ємність: 20000 мАг

Вага: 473 грами

Бренд HIPER відомий великим вибором недорогих і якісних пристроїв. У лінійці виробника є два повербанки з бездротовою зарядкою, що відрізняються ємністю.

Старша модель на 20000 мАг має велику вагу, що цілком нормально для цього класу зовнішніх батарей. Вона отримала відразу три USB-A, Type-C і microUSB, а доповнює їх бездротова зарядка 10 Вт. Провідним шляхом можна заряджати будь-які пристрої, включаючи ноутбуки. Також тут передбачена підтримка QC 3.0 і Power Delivery.

Корпус пластиковий, є дисплей з точним відображаємо енергії, яка залишилася. Акумулятор підтримує наскрізну роботу.

переваги:

Інформативний дисплей.

Багато портів.

Зарядка ноутбуків.

Є наскрізна зарядка.

недоліки:

Відсутні.

INTERSTEP PB20QI

Ємність: 20000 мАг

Розмір: 163 * 76 * 24 мм

Вага: 445 грам

Ще один універсальний варіант, який постаралися оснастити максимумом можливостей. Тут є підтримка багатьох стандартів швидкої зарядки Samsung Adaptive Fast Charger, Qualcomm QC 3.0, Huawei FCP, USB Power Delivery. Це дозволить швидко заповнювати ємність девайсів від будь-яких виробників. Для проводового з’єднання тут є Type-C, два USB-A і Lightning для Apple.

Модель має індикацію швидкої і бездротової зарядки, підтримує подачу малих струмів, що дозволяє підключати смарт годинник і навушники. Радують невеликі розміри цього пристрою, а ще він відрізняється преміальною зовнішністю. Покриття тут з еко-шкіри, що не тільки стильно виглядає, але ще і практично, адже поверхня не вимазується і не ковзає в руках.

переваги:

Преміальна зовнішність.

Кабель USB-C – USB-A в комплекті.

Багато роз’ємів.

Швидка зарядка.

недоліки:

Для бездротової зарядки смартфон потрібно зміщувати ближче до USB виходів – котушка не ​​центрована.

Lightning кабелі вставляються не до кінця.

У деяких партіях немає підтримки наскрізної зарядки.

PRESTIGIO GRAPHENE PD PRO PPB121G

Ємність: 20000 мАг

Розмір: 110 * 80 * 23 мм

Вага: 470 грам

Цінник цієї моделі може здатися невиправдано високим, але перш ніж робити поспішні висновки варто докладніше дізнатися про її можливості.

По-перше, це зовнішній АКБ виконаний з використанням нової графенової технології. Завдяки цьому він довше проживе, не гріється в процесі роботи і при великій ємності має досить компактні розміри.

По-друге, модель отримала преміальне виконання – бічна рамка у неї з алюмінію, а поверхні скляні. Виглядає це дуже круто, але справедливості заради – для щоденного використання не дуже практично. Корпус дуже мазкий. Втім, ситуацію рятує наявність в комплекті шкіряного чохла. І це третє обгрунтування високого цінника, адже крім нього в коробці знайдеться довгий USB-С – USB-A кабель і повноцінний блок живлення на 60 Вт. Останнє означає, що заряджається пристрій набагато швидше побратимів – всього за 100 хвилин. З огляду на велику ємність, це дуже круте значення.

По-четверте, ця модель радує функціоналом. Вона оснащена дисплеєм, двома USB-A і USB-C. Є тут підтримка декількох видів швидкої зарядки, а також можливість підключати ноутбуки потужністю до 45 Вт. А ще цей повербанк радує наявністю вбудованої системи захисту.

переваги:

Преміальний дизайн.

Розширена комплектація.

Можна заряджати ноутбуки.

Заряджається за 100 хвилин.

Відносно невеликий (для своєї ємності).

Є швидка зарядка.

недоліки: