Xiaomi представила Smart Band 11: екран на 2000 ніт, 21 день роботи та ціна від 1900 грн

Xiaomi відкрила попередні замовлення на Smart Band 11 у Китаї. Революції порівняно з попереднім поколінням не відбулося: компанія зберегла знайому концепцію недорогого фітнес-браслета, але покращила дисплей, датчики та програмне забезпечення.

Smart Band 11 оснащений 1,72-дюймовим AMOLED-екраном із рамками завтовшки лише 2 мм. Головним покращенням стала яскравість — пікове значення зросло з 1500 до 2000 ніт, тому інформація має краще читатися під прямим сонцем. Корпус також став тоншим: його товщина становить 9,99 мм, а мінімальна вага — 15,58 г.

Окрему увагу Xiaomi приділила контролю здоров’я. Браслет отримав оновлені датчики серцевого ритму та насичення крові киснем, а моніторинг сну тепер включає оцінювання варіабельності серцевого ритму (HRV). Система також може використовувати ШІ для аналізу сну та формування рекомендацій. Доступно понад 150 спортивних режимів.

Новинка працює під керуванням HyperOS 4, підтримує керування пристроями екосистеми Xiaomi та має захист від води 5 ATM. Заявлена автономність — до 21 дня без підзаряджання.

Однією з особливостей покоління стала більша кількість варіантів виконання. Крім стандартного Smart Band 11 та версії з NFC, Xiaomi випустила Ceramic Edition і нову повністю металеву версію All-metal.

Ціни в Китаї такі:

Smart Band 11 — 289 юанів , приблизно 1900 грн ;

, приблизно ; Smart Band 11 NFC — 339 юанів , близько 2250 грн ;

, близько ; Ceramic та All-metal — 399 юанів, приблизно 2650 грн.

Це стартові китайські ціни, тому після виходу глобальної версії вартість в Україні буде вищою. Xiaomi поки не оголосила дату європейського та українського релізу Smart Band 11.