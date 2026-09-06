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Xiaomi представила Smart Band 11: екран на 2000 ніт, 21 день роботи та ціна від 1900 грн

Xiaomi представила нове покоління свого популярного фітнес-браслета. Smart Band 11 став тоншим, отримав яскравіший AMOLED-екран і покращений контроль сну.

Автор:
Andrew Orobets
Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi відкрила попередні замовлення на Smart Band 11 у Китаї. Революції порівняно з попереднім поколінням не відбулося: компанія зберегла знайому концепцію недорогого фітнес-браслета, але покращила дисплей, датчики та програмне забезпечення.

Smart Band 11 оснащений 1,72-дюймовим AMOLED-екраном із рамками завтовшки лише 2 мм. Головним покращенням стала яскравість — пікове значення зросло з 1500 до 2000 ніт, тому інформація має краще читатися під прямим сонцем. Корпус також став тоншим: його товщина становить 9,99 мм, а мінімальна вага — 15,58 г.

Окрему увагу Xiaomi приділила контролю здоров’я. Браслет отримав оновлені датчики серцевого ритму та насичення крові киснем, а моніторинг сну тепер включає оцінювання варіабельності серцевого ритму (HRV). Система також може використовувати ШІ для аналізу сну та формування рекомендацій. Доступно понад 150 спортивних режимів.

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Xiaomi Smart Band 11

Новинка працює під керуванням HyperOS 4, підтримує керування пристроями екосистеми Xiaomi та має захист від води 5 ATM. Заявлена автономність — до 21 дня без підзаряджання.

Однією з особливостей покоління стала більша кількість варіантів виконання. Крім стандартного Smart Band 11 та версії з NFC, Xiaomi випустила Ceramic Edition і нову повністю металеву версію All-metal.

Ціни в Китаї такі:

  • Smart Band 11 — 289 юанів, приблизно 1900 грн;
  • Smart Band 11 NFC — 339 юанів, близько 2250 грн;
  • Ceramic та All-metal — 399 юанів, приблизно 2650 грн.

Це стартові китайські ціни, тому після виходу глобальної версії вартість в Україні буде вищою. Xiaomi поки не оголосила дату європейського та українського релізу Smart Band 11.

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