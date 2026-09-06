Xiaomi представила Smart Band 11: экран яркостью 2000 нит, 21 день автономной работы и цена от 1900 грн

Xiaomi открыла предзаказы на Smart Band 11 в Китае. Революционных изменений по сравнению с предыдущим поколением не произошло: компания сохранила привычную концепцию недорогого фитнес-браслета, но улучшила дисплей, датчики и программное обеспечение.

Smart Band 11 оснащён 1,72-дюймовым AMOLED-экраном с рамками толщиной всего 2 мм. Главным улучшением стала яркость — пиковое значение выросло с 1500 до 2000 нит, поэтому информация должна лучше читаться под прямыми солнечными лучами. Корпус также стал тоньше: его толщина составляет 9,99 мм, а минимальный вес — 15,58 г.

Особое внимание Xiaomi уделила контролю здоровья. Браслет получил обновленные датчики сердечного ритма и насыщения крови кислородом, а мониторинг сна теперь включает оценку вариабельности сердечного ритма (ВСР). Система также может использовать ИИ для анализа сна и формирования рекомендаций. Доступно более 150 спортивных режимов.

Новинка работает под управлением HyperOS 4, поддерживает управление устройствами экосистемы Xiaomi и обладает водонепроницаемостью 5 ATM. Заявленная автономность — до 21 дня без подзарядки.

Одной из особенностей этого поколения стало большее количество вариантов исполнения. Помимо стандартной модели Smart Band 11 и версии с NFC, компания Xiaomi выпустила Ceramic Edition и новую полностью металлическую версию All-metal.

Цены в Китае следующие:

Smart Band 11 — 289 юаней , примерно 1900 грн ;

, примерно ; Smart Band 11 NFC — 339 юаней , около 2250 грн ;

, около ; Ceramic и All-metal — 399 юаней, примерно 2650 грн.

Это стартовые цены в Китае, поэтому после выхода глобальной версии стоимость в Украине будет выше. Xiaomi пока не объявила дату европейского и украинского релиза Smart Band 11.