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Galaxy S27 Ultra может лишиться одной из камер: Samsung оставит только 5-кратный телеобъектив

Galaxy S27 Ultra, судя по всему, не получит ожидаемого обновления перископической камеры. Samsung может оставить 5-кратный оптический зум и сенсор привычного размера.

Автор: Ihor Tolubyak
Samsung Galaxy S27 Ultra

Samsung Galaxy S27 Ultra, который должен стать главным флагманом компании в 2027 году, может сохранить перископическую камеру предыдущих поколений. Известный инсайдер Ice Universe опроверг недавние сообщения о переходе Samsung на новый телефотомодуль с 4-кратным оптическим приближением.

По его информации, Galaxy S27 Ultra сохранит 5-кратный перископический телеобъектив и сенсор формата 1/2,52 дюйма. Подобное решение Samsung использует уже в нескольких поколениях своих флагманов серии Ultra.

Ранее появлялась другая информация. Утверждалось, что Samsung тестирует 50-мегапиксельную телефотокамеру с 4-кратным оптическим приближением и значительно более крупным сенсором формата 1/1,9 дюйма. Такой модуль должен был бы улавливать больше света и потенциально обеспечить лучшее качество ночных фотографий и портретов.

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Однако Ice Universe назвал эти сообщения ложными.

При этом система камер Galaxy S27 Ultra всё равно может претерпеть серьёзные изменения. Согласно предварительным утечкам, Samsung рассматривает возможность отказа от отдельной 3-кратной телефотокамеры. В таком случае 5x-перископ может остаться единственным специализированным модулем для оптического приближения, а промежуточные значения зума смартфон будет получать с помощью основной камеры и цифрового кадрирования.

Для пользователей это неоднозначное изменение. С одной стороны, 5-кратный оптический зум хорошо подходит для съемки удаленных объектов. С другой — сохранение сенсора размером 1/2,52 дюйма означает, что заметного аппаратного прорыва в этой камере может и не произойти.

Пока что все эти данные остаются утечками. Samsung официально не раскрывала характеристики Galaxy S27 Ultra, а до презентации смартфона ещё несколько месяцев, поэтому окончательная конфигурация камер теоретически может измениться.

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