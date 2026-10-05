Спутники будут заряжаться с помощью лазера: Star Catcher готовится к испытаниям космической электросети

Американский стартап Star Catcher разрабатывает систему, которая позволит спутникам получать дополнительную энергию от специальных орбитальных станций. Вместо проводов она будет использовать лазерный луч, направленный на солнечные панели аппарата.

Для проверки технологии компания подготовила Protostar — прототип, сочетающий в себе сбор энергии, поиск и отслеживание спутника, а также передачу ему энергии. Согласно плану Star Catcher, после ввода в эксплуатацию он должен выпустить отдельный CubeSat, навестись на него и передать энергию на его стандартные солнечные панели.

Protostar был включён в состав грузов миссии Transporter-18. Её запуск на ракете Falcon 9 состоялся 1 октября с базы Ванденберг в Калифорнии, сообщает Space.com. Вывод аппаратов на орбиту и успешная передача энергии — отдельные этапы миссии.

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По замыслу разработчиков, будущие энергетические узлы будут собирать солнечный свет и передавать энергию узким лучом в диапазоне, который могут принимать обычные спутниковые фотоэлементы. Star Catcher рассчитывает увеличить доступную аппаратам мощность в десять раз без перестройки их энергосистемы.

Дополнительное питание могло бы расширить возможности спутников: обеспечить работу более мощного оборудования и энергоемких вычислений. Для будущих конструкций это также открывает перспективу уменьшения размеров аккумуляторов и увеличения полезной нагрузки.

В 2025 году компания уже провела испытания передачи энергии на Земле на расстоянии более 100 метров. На орбите одной из главных задач станет точное наведение: система должна удерживать луч на небольшом приемнике, пока оба аппарата движутся по разным траекториям.

Помимо наведения, разработчикам необходимо проверить эффективность передачи и отвода тепла, а также надежность оборудования в вакууме. Компания Star Catcher планирует начать развертывание коммерческой сети к концу десятилетия, а Protostar должен стать одним из этапов проверки этой технологии.