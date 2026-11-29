Ученые из Королевского колледжа Лондона и Кардиффского университета выяснили, как загрязненный воздух провоцирует приступы астмы. Оказалось, что главную роль играют частицы металлов, которые попадают в воздух, в частности с выхлопными газами автомобилей. Результаты исследования опубликованы в журнале eBioMedicine издательства The Lancet.

Исследователи установили, что металлические частицы активируют в клетках дыхательных путей кальций-чувствительный рецептор CaSR. Этот своеобразный «датчик» запускает воспаление, делает бронхи более чувствительными к раздражителям и способствует их сужению. Именно такие изменения лежат в основе приступов астмы и хронического бронхита. По словам авторов, это первое исследование, которое объясняет биологический механизм, связывающий загрязненный воздух с заболеваниями легких.

По данным ВОЗ, около 99% людей в мире дышат воздухом, загрязненность которого превышает ее рекомендованные нормы. Фото: Hightech+

Чтобы прийти к таким выводам, команда провела лабораторные эксперименты на клеточных моделях и образцах ткани легких человека, а также проанализировала медицинские и экологические данные большой группы людей за длительный период. В этих данных содержание металлов в загрязненном воздухе оказалось связанным с тяжелыми приступами астмы. Поэтому авторы считают, что отслеживание концентрации металлов в воздухе могло бы помочь заранее определять «плохие для астматиков дни».

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Самое важное то, что в лабораторных опытах уже существующие препараты, блокирующие рецептор CaSR, предотвращали вредное действие частиц. Такие лекарства сейчас проходят клинические испытания для лечения других болезней, поэтому их потенциально можно перепрофилировать для борьбы с астмой.

Нынешние лекарства от астмы, бронходилататоры и кортикостероиды, лишь облегчают симптомы, а не устраняют причину приступов. Фото: King’s College London

«Наши результаты свидетельствуют, что регулярная ингаляционная терапия, направленная на эти рецепторы, может подавлять, останавливать или предотвращать этот процесс», — отметил один из руководителей исследования, профессор Королевского колледжа Лондона Крис Корриган. Соруководитель работы Бетан Мэнсфилд из Кардиффского университета добавила, что такие препараты можно было бы доставлять непосредственно в легкие с помощью ингаляторов.

Сейчас астму лечат преимущественно бронхорасширяющими средствами и кортикостероидами, которые снимают симптомы, но не влияют на причину приступов. Блокаторы CaSR, по мнению ученых, в будущем могут стать профилактической терапией для людей, живущих в городах с загрязненным воздухом. При этом речь пока идет о лабораторных результатах, и эффективность такого лечения еще нужно подтвердить в клинических исследованиях.