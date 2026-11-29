В Steam набирают популярность игры об ударах по Крымскому мосту, который оккупанты используют для логистики своей армии. Самая свежая из них, мультиплеерная Mad Dvizhuha: Benzovoz, вышла 17 ноября, как раз на фоне серии реальных атак украинских сил на мост. Еще одна игра на эту тему, украинская Bridge Hunter, появилась в Steam годом ранее.

Mad Dvizhuha: Benzovoz от студии MX7 сводит двух игроков лицом к лицу. Один садится за руль бензовоза 6×6 и пытается довезти топливо через «мост, который нельзя называть». Второй управляет дешевым FPV-дроном-камикадзе и делает все, чтобы цистерна не доехала. Игра выдержана в стилистике игр для первой PlayStation, а роли после каждого раунда меняются.

Железнодорожная часть настоящего моста, по которой 19 ноября ударили ВМС ВСУ, имеет 19 км путей и обошлась России в 228 млрд рублей. Скриншот: Steam

Оператор дрона имеет до восьми попыток за матч, может выбирать аркадный или реалистичный режим полета, а случайная погода с ветром и дождем сносит аппарат с курса. Водитель бензовоза в свою очередь может поставить дымовую завесу, включить РЭБ, который на несколько секунд «выключает» дроны поблизости, или позвать на помощь бабушку с ружьем, у которой «твердая позиция по отношению к дронам». Цистерна, кабина и колеса получают повреждения отдельно. Игра поддерживает украинский язык, а в Steam она уже собрала 110 отзывов, 69% из которых положительные.

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Bridge Hunter от украинской студии Double Light вышла в раннем доступе 20 ноября 2025 года. Здесь игрок управляет роем из пяти дронов и переключается между ними, чтобы разрушить мост через Керченский пролив. В арсенале есть ВОГи, морские дроны, рой FPV, авиация, реактивная артиллерия и даже ядерный удар или лазер со спутника. Разработчики обещают реалистичную физику разрушений. Если уничтожить опору, упадет и пролет вместе с вражеской техникой.

Четверть выручки от продаж Bridge Hunter разработчики перечисляют фонду «Вернись живым». Скриншот: Steam

На старте игра стоила 198 грн со скидкой 10%, а по мере добавления нового контента цена должна расти. Еще до выхода в ранний доступ студия договорилась с фондом «Вернись живым», которому идет 25% выручки от продаж. Все 14 отзывов об игре в Steam положительные.

Идею Bridge Hunter разработчики показали еще летом 2023 года, когда Крымский мост уже дважды подвергался ударам. Скриншот: Steam

Интерес к таким играм вырос после событий середины ноября. 16 ноября после удара была повреждена арка над автомобильной частью моста, а на следующий день поврежденный пролет вместе с аркой обрушился в воду. В ночь на 19 ноября ракетные войска ВМС ВСУ поразили «Нептунами» железнодорожную часть моста, после чего движение поездов остановили. В Минобороны Украины отметили, что теперь оккупантам придется полагаться на сухопутные маршруты возле линии фронта, где их грузы становятся целью для дронов.