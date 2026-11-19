После выхода Grand Theft Auto VI специалисты Digital Foundry провели подробное тестирование производительности игры на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Результаты показали, что обычная PS5 не всегда способна поддерживать даже целевые 30 кадров в секунду. Причём снижение производительности наблюдается не только во время масштабных перестрелок или взрывов, но и в обычных игровых ситуациях, в частности при передвижении по городу на автомобиле.

Насколько сильно падает FPS на обычной PS5

Большую часть времени GTA 6 работает на стандартной PlayStation 5 с частотой, близкой к 30 FPS. Однако в более сложных сценах производительность заметно снижается. Во время интенсивных перестрелок, взрывов и других насыщенных событий частота кадров может опускаться примерно до 23–25 FPS. В некоторых случаях падение продолжается на протяжении всей сложной сцены, а не ограничивается кратковременным замедлением.

Эксперты отмечают, что подобные ситуации не отражают среднюю производительность игры. В основном она приближается к целевым 30 FPS, однако даже небольшие колебания могут быть заметны, особенно для игроков, привыкших к 60 кадрам в секунду. В то же время Digital Foundry высоко оценила качество графики, детализацию открытого мира и общий технологический уровень проекта.

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На PlayStation 5 Pro ситуация намного лучше

Более мощная PlayStation 5 Pro демонстрирует заметно более стабильную производительность. По результатам тестов, консоль практически постоянно поддерживает 30 FPS во время обычного игрового процесса, обеспечивая равномерную частоту смены кадров. Это делает движение камеры и перемещение персонажей более плавными, даже несмотря на одинаковое ограничение частоты кадров на обеих консолях.

Однако и PS5 Pro не полностью защищена от падения производительности. В отдельных чрезвычайно сложных сценах с большим количеством эффектов частота кадров может снижаться примерно до 24 FPS. Такие ситуации возникают значительно реже, чем на базовой модели.

Rockstar Games ограничила консольные версии GTA 6 частотой 30 FPS. Разработчики объясняют это сложностью моделирования огромного открытого мира, который одновременно создает значительную нагрузку на центральный и графический процессоры. Таким образом, даже владельцы PS5 Pro пока не могут рассчитывать на режим 60 FPS.

Несмотря на технические ограничения, GTA 6 остаётся одной из самых амбициозных игр Rockstar Games. Первые тесты показывают, что PS5 Pro обеспечивает самую стабильную производительность среди консолей PlayStation, но даже она не гарантирует абсолютно постоянных 30 FPS во всех ситуациях.