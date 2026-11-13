Официально анонсирована игра Wolfenstein 3: Бласковиц вернётся в новой части легендарного шутера

Компания Xbox и шведская студия MachineGames официально анонсировали Wolfenstein 3 — продолжение популярной серии шутеров от первого лица. Эту информацию подтвердила генеральный директор Xbox Аша Шарма во время празднования 25-летия игровой платформы. Разработчики также опубликовали первые материалы о будущем проекте, хотя полноценный трейлер пока не представили. Новая игра станет продолжением основной сюжетной линии, которая в последний раз развивалась в Wolfenstein II: The New Colossus в 2017 году.

Что известно о сюжете Wolfenstein 3

Главным героем новой части вновь станет Уильям Джозеф «Би Джей» Бласковиц, которого озвучит Брайан Блум. К своей роли также вернётся Дебра Уилсон, которая сыграет Грейс Уокер. Вместе с анонсом MachineGames показала фотографию из студии захвата движений, что подтверждает работу над сценами с участием актёров.

Кроме того, разработчики обнародовали фрагмент сценария первой главы под названием «Nazitraz». Судя по документу, события начинаются в комнате для допросов, где Бласковиц встречается с персонажем по имени Отто. В сцене также упоминается Фергус, знакомый поклонникам предыдущих частей серии. Название главы намекает на альтернативную версию знаменитой тюрьмы Алькатрас, хотя официального подтверждения этого пока нет.

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По предварительным слухам, важную роль в сюжете может сыграть осиротевшая девочка София. Её отношения с главным героем якобы будут напоминать взаимодействие персонажей The Last of Us. Однако разработчики пока не подтвердили эту информацию.

Когда выйдет Wolfenstein 3

Дата выхода Wolfenstein 3 пока неизвестна. MachineGames также не сообщила, на каких платформах появится игра. Опубликованные фотографии подтверждают, что работа над игрой уже ведётся, однако не позволяют определить, насколько далеко продвинулась разработка.

Напомним, что Wolfenstein II: The New Colossus вышла ещё в 2017 году, а в 2019-м серия пополнилась кооперативным спин-оффом Wolfenstein: Youngblood. Последним крупным проектом MachineGames стала игра Indiana Jones and the Great Circle, выпущенная в 2024 году.

Ранее руководство студии неоднократно заявляло о желании завершить историю Бласковица в формате трилогии. Поэтому Wolfenstein 3 потенциально может стать заключительной частью современной сюжетной арки, хотя официально это пока не подтверждено.