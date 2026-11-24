Один из самых известных эксклюзивов PlayStation 5, римейк Demon’s Souls, стал доступен на компьютерах благодаря независимому разработчику. Проект под названием Regaliant позволяет запускать игру на Windows без использования традиционного эмулятора консоли. Исходный код программы и готовые сборки опубликованы в открытом доступе на GitHub.

Особенность разработки заключается в том, что исходный программный код игры выполняется непосредственно процессором компьютера. Системные библиотеки PlayStation 5 заменены компонентами для Windows, а за обработку графики отвечает API Vulkan.

Поддержка DLSS, FSR и ультрашироких мониторов

Автор Regaliant добавил в Demon’s Souls отдельное меню настроек для ПК. Пользователи могут изменять разрешение, масштаб рендеринга, качество теней, детализацию геометрии и другие графические параметры.

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Порт поддерживает технологии масштабирования изображения NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS. Также предусмотрены режимы 30 и 60 кадров в секунду и возможность снятия ограничения FPS.

Игра корректно работает с ультраширокими мониторами с соотношением сторон до 32:9, не растягивая изображение. Для управления можно использовать клавиатуру с мышью или геймпады Xbox и PlayStation, в том числе DualSense.

Для стабильных 60 FPS нужен мощный компьютер

Несмотря на технический прогресс, Regaliant пока находится на ранней стадии разработки. По результатам тестов автора, компьютер с процессором AMD Ryzen 9 5900X и видеокартой GeForce RTX 4090 обеспечивает около 60 FPS в большинстве локаций. Однако в сложных сценах частота кадров снижается до 40–55 FPS.

Разработчик отмечает, что производительность в значительной степени зависит от скорости работы процессора, особенно одного ядра.

Полное прохождение Demon’s Souls на ПК пока не тестировалось. Также отсутствуют сетевые функции, включая кооперативный режим и сообщения других игроков. В будущем автор планирует улучшить оптимизацию и добавить поддержку модификаций.

Для запуска Regaliant требуется собственная копия Demon’s Souls для PS5 версии 1.07 с предварительно расшифрованным исполняемым файлом и системными библиотеками. Сам порт не содержит файлов игры.

Проект можно скачать из официального репозитория Regaliant на GitHub. При этом Sony не имеет отношения к этой разработке, а официальный релиз ремейка Demon’s Souls для ПК до сих пор не анонсирован.