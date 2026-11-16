Электромобиль Yangwang U9 Xtreme разогнался до 503 км/ч и превзошел Bugatti

Китайская компания BYD установила новый рекорд скорости среди серийных автомобилей. Ее электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme разогнался до 503,17 км/ч, превзойдя знаменитый результат Bugatti Chiron Super Sport 300+, который в 2019 году достиг 490,48 км/ч. Достижение китайского производителя официально признали Международная автомобильная федерация FIA и Книга рекордов Гиннеса. При этом рекорд был зафиксирован во время заезда в одном направлении, поэтому напрямую сравнивать его с результатами двусторонних испытаний некорректно.

Историческая гонка состоялась 1 ноября 2026 года на перекрытом участке автомагистрали E11 в Абу-Даби. За рулем автомобиля находился немецкий автогонщик Марк Бассенг. Для испытания организаторы выделили десятикилометровый участок дороги, из которых семь километров приходились на прямую. Первые попытки завершились на отметке около 490 км/ч, а рекорд удалось установить только с четвертого заезда после корректировки настроек подвески, аэродинамики и давления в шинах.

Более 3000 лошадиных сил и четыре электродвигателя

Yangwang U9 Xtreme оснащен четырьмя независимыми электродвигателями суммарной мощностью 3019 к. с. Каждый двигатель способен развивать до 30 000 оборотов в минуту. Энергоснабжение обеспечивает 1200-вольтовая электрическая архитектура и специальная версия литий-железо-фосфатного аккумулятора Blade. Для сравнения: обычный Yangwang U9 имеет мощность 1287 к. с. и использует 800-вольтовую систему.

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Особенностью батареи стала способность выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки с коэффициентом разряда 30C. Теоретически это соответствует возможности отдать всю накопленную энергию за две минуты, хотя реальная продолжительность работы на максимальной мощности зависит от многих факторов. Автомобиль также получил активную подвеску DiSus-X и систему распределения крутящего момента, которая корректирует работу отдельных колес более 100 раз в секунду.

Китайский электромобиль установил ещё один рекорд

Помимо максимальной скорости, Yangwang U9 Xtreme показал результат 6 минут 59,157 секунды на знаменитой трассе Нюрбургринг Нордшляйфе. По заявлению BYD, это рекорд круга среди серийных электромобилей. Производитель утверждает, что оба достижения были установлены автомобилями с одинаковой технической спецификацией.

Выпуск Yangwang U9 Xtreme будет ограничен всего 30 экземплярами. Несмотря на небольшой тираж, модель соответствует требованиям соответствующей рекордной категории Гиннеса. Достижения BYD демонстрируют не только возможности современных электромобилей, но и перспективы развития аккумуляторных технологий, систем охлаждения и управления электроприводом, которые впоследствии могут быть использованы в более доступных автомобилях.