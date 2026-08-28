Ridley превратила гравийный велосипед в аэродинамический болид с покрышками от MTB

Бельгийская компания Ridley представила Kanzo Fast 2.0 — новое поколение гоночного гравийного велосипеда, в котором компания фактически попыталась объединить две противоположные концепции. Новинка получила аэродинамическую раму, созданную с использованием технологий шоссейной модели Noah Fast, и в то же время позволяет устанавливать покрышки шириной до 58 мм, характерные уже для горных велосипедов.

Первое поколение Kanzo Fast появилось ещё в 2020 году, когда аэродинамика в гравийном сегменте была довольно необычной идеей. За шесть лет гоночные гравийники стали быстрее, а трассы — техничнее, поэтому Ridley решила существенно переработать конструкцию.

Рама Kanzo Fast 2.0 стала примерно на 150 граммов легче. Геометрия также изменилась: велосипед стал длиннее и ниже, чтобы гонщик мог дольше сохранять более аэродинамическое положение. При этом более низко расположенная каретка должна компенсировать больший диаметр широких покрышек и улучшать стабильность на высокой скорости.

Шины шириной до 58 мм

Самой необычной особенностью Kanzo Fast 2.0 стал клиренс для шин до 58 мм. Для сравнения: у предшественника он составлял примерно 42 мм.

Фактически на велосипед можно установить покрышки размером 29×2,3 дюйма — ещё недавно такие покрышки ассоциировались почти исключительно с MTB. Ridley объясняет это тем, что на неровном гравии более широкие шины могут иметь меньшее сопротивление качению, обеспечивать лучшее сцепление и позволять использовать более низкое давление.

При этом компания не отказалась от борьбы за каждый ватт аэродинамического сопротивления.

В ходе испытаний в аэродинамической трубе при скорости 36 км/ч новая рама сама по себе потребляла примерно на 2 Вт меньше мощности, чем предыдущая. Когда в испытания включили велосипедиста, преимущество увеличилось до 13 Вт. Это данные самого производителя, поэтому их следует воспринимать именно как результаты внутренних тестов Ridley.

Еще более интересно, что переход с 38-мм на 55-мм шины, по оценкам компании, увеличивает аэродинамическое сопротивление лишь примерно на 6 Вт.

Это уже не велосипед для спокойных поездок

Kanzo Fast 2.0 разработан исключительно для электронных трансмиссий 1x. Максимальный размер передней звезды может составлять 56 зубцов, что также подчеркивает ориентацию на высокие скорости.

Предусмотрено также внутреннее отделение для инструментов в нижней трубе, крепление для сумки на верхней трубе и возможность установки специальных крыльев. В дорогих версиях используются 50-мм карбоновые колеса Forza Skiron RS и аэродинамический кокпит.

Цены соответствующие. Версия с SRAM Rival XPLR стоит 5499 евро — примерно 285 тыс. грн по текущему курсу. Force XPLR оценивается в 6499 евро, или около 337 тыс. грн, а флагманская комплектация SRAM Red XPLR — в 11 699 евро, то есть примерно 607 тыс. грн. Отдельный комплект рамы стоит 4499 евро — около 234 тыс. грн.

Kanzo Fast 2.0 наглядно демонстрирует, насколько изменился сам класс гравийных велосипедов. Если изначально их создавали как простые и универсальные машины для асфальта и грунтовых дорог, то теперь топовые модели превращаются в специализированные гоночные болиды, где аэродинамическая труба стала не менее важной, чем проходимость.