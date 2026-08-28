Ridley перетворила гравійний велосипед на аеродинамічний болід із покришками від MTB

Бельгійська Ridley представила Kanzo Fast 2.0 — нове покоління гоночного гравійного велосипеда, в якому компанія фактично спробувала об’єднати дві протилежні концепції. Новинка отримала аеродинамічну раму, створену з використанням технологій шосейного Noah Fast, і водночас дозволяє встановлювати покришки шириною до 58 мм, характерні вже для гірських велосипедів.

Перше покоління Kanzo Fast з’явилося ще у 2020 році, коли аеродинаміка для gravel-сегмента була досить незвичайною ідеєю. За шість років гоночні гравійники стали швидшими, а траси — технічнішими, тому Ridley вирішила суттєво переробити конструкцію.

Рама Kanzo Fast 2.0 стала приблизно на 150 грамів легшою. Геометрія також змінилася: велосипед став довшим і нижчим, щоб гонщик міг довше зберігати більш аеродинамічне положення. При цьому нижче розташована каретка повинна компенсувати більший діаметр широких покришок і покращувати стабільність на високій швидкості.

Покришки шириною до 58 мм

Найбільш незвичайною характеристикою Kanzo Fast 2.0 став кліренс для шин до 58 мм. Для порівняння, попередник допускав приблизно 42 мм.

Фактично на велосипед можна встановити гуму розміру 29×2,3 дюйма — ще нещодавно такі покришки асоціювалися майже виключно з MTB. Ridley пояснює це тим, що на нерівному гравії ширші шини можуть мати нижчий опір коченню, забезпечувати краще зчеплення та дозволяти використовувати нижчий тиск.

При цьому компанія не відмовилася від боротьби за кожен ват аеродинамічного опору.

Під час випробувань у аеродинамічній трубі при швидкості 36 км/год нова рама сама по собі потребувала приблизно на 2 Вт менше потужності, ніж попередня. Коли до вимірювання додали велосипедиста, перевага збільшилася до 13 Вт. Це дані самого виробника, тому сприймати їх варто саме як результати внутрішніх тестів Ridley.

Ще цікавіше, що перехід із 38-мм на 55-мм покришки, за оцінкою компанії, додає лише близько 6 Вт аеродинамічного опору.

Це вже не велосипед для спокійних поїздок

Kanzo Fast 2.0 створений виключно під електронні трансмісії 1x. Максимальна передня зірка може мати 56 зубців, що також підкреслює орієнтацію на високі швидкості.

Передбачене й внутрішнє місце для інструментів у нижній трубі, кріплення для сумки на верхній трубі та можливість встановлення спеціальних крил. У дорогих версіях використовуються 50-мм карбонові колеса Forza Skiron RS і аеродинамічний кокпіт.

Ціни відповідні. Версія із SRAM Rival XPLR коштує 5499 євро — приблизно 285 тис. грн за поточним курсом. Force XPLR оцінена у 6499 євро, або близько 337 тис. грн, а флагманська комплектація SRAM Red XPLR — у 11 699 євро, тобто приблизно 607 тис. грн. Окремий комплект рами коштує 4499 євро — близько 234 тис. грн.

Kanzo Fast 2.0 добре показує, наскільки змінився сам клас gravel-велосипедів. Якщо спочатку їх створювали як прості та універсальні машини для асфальту й ґрунтових доріг, то тепер топові моделі перетворюються на спеціалізовані гоночні боліди, де аеродинамічна труба стала не менш важливою, ніж прохідність.