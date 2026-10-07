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RX 9070 XT проти трьох GeForce у 4K: різниця з RTX 5070 Ti виявилася мінімальною

Чотири відеокарти AMD та Nvidia порівняли в десяти іграх у роздільній здатності 4K. RTX 5090 впевнено очолила таблицю, тоді як RX 9070 XT і RTX 5070 Ti показали близькі результати.

Автор:
Карел Тетяна
RX 9070 XT

Radeon RX 9070 XT практично зрівнялася з GeForce RTX 5070 Ti у добірці тестів десяти ігор у 4K. Карта AMD виявилася швидшою в п’яти проєктах, Nvidia — у решті п’яти. За простим середнім значенням наведених результатів їх розділяє лише близько 1%.

Зміст:

Порівняння проводили на комп’ютері з процесором Ryzen 7 9800X3D. Крім цих двох моделей, у тестуванні взяли участь RTX 5080 та RTX 5090. Остання стала найшвидшою в кожній грі, хоча навіть вона не всюди подолала позначку 60 кадрів за секунду.

Як відеокарти впоралися з іграми

Нижче наведена частота кадрів у fps. Більше значення означає вищу швидкодію.

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ГраRX 9070 XTRTX 5070 TiRTX 5080RTX 5090
Assassin’s Creed Black Flag Resynced33374259
Forza Horizon 69793107148
Cyberpunk 207748495687
Death Stranding 254536292
Crimson Desert586472107
Resident Evil Requiem8993104155
Horizon Forbidden West787381117
The Last of Us Part II687282133
Battlefield 6 Redsec696877106
Pragmata818092142
Середнє за десятьма іграми67,568,277,5114,6

RX 9070 XT випередила RTX 5070 Ti у Forza Horizon 6, Death Stranding 2, Horizon Forbidden West, Battlefield 6 Redsec та Pragmata. Найбільша перевага AMD серед цих ігор становила 5 fps — у Horizon Forbidden West.

RTX 5070 Ti найпомітніше відірвалася від суперниці в Crimson Desert: 64 проти 58 fps. У Cyberpunk 2077 різниця між ними скоротилася до одного кадру за секунду.

Що дає перехід на RTX 5080 та RTX 5090

RTX 5080 показала в середньому 77,5 fps — приблизно на 14% більше за RTX 5070 Ti. Проте в Assassin’s Creed Black Flag Resynced та Cyberpunk 2077 її результати залишилися нижчими за 60 fps.

RTX 5090 забезпечила значно більший відрив: середні 114,6 fps, або приблизно на 48% більше за RTX 5080. Найвищий результат флагмана зафіксували в Resident Evil Requiem — 155 fps. Найнижчий отримали в Assassin’s Creed Black Flag Resynced — 59 fps.

Важливе уточнення: у наданому описі немає точних налаштувань графіки, інформації про трасування променів, масштабування зображення та генерацію кадрів. Тому ці показники характеризують конкретне порівняння, а не всі можливі сценарії гри у 4K.

За швидкодією переможець очевидний — RTX 5090. А ось назвати RX 9070 XT найвигіднішою лише на підставі цієї таблиці не можна: для цього потрібні актуальні ціни всіх учасників. Результати підтверджують інше — у цій добірці Radeon забезпечує майже таку саму частоту кадрів, як RTX 5070 Ti.

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