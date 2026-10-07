RX 9070 XT проти трьох GeForce у 4K: різниця з RTX 5070 Ti виявилася мінімальною

Radeon RX 9070 XT практично зрівнялася з GeForce RTX 5070 Ti у добірці тестів десяти ігор у 4K. Карта AMD виявилася швидшою в п’яти проєктах, Nvidia — у решті п’яти. За простим середнім значенням наведених результатів їх розділяє лише близько 1%.
Порівняння проводили на комп’ютері з процесором Ryzen 7 9800X3D. Крім цих двох моделей, у тестуванні взяли участь RTX 5080 та RTX 5090. Остання стала найшвидшою в кожній грі, хоча навіть вона не всюди подолала позначку 60 кадрів за секунду.
Як відеокарти впоралися з іграми
Нижче наведена частота кадрів у fps. Більше значення означає вищу швидкодію.Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
|Гра
|RX 9070 XT
|RTX 5070 Ti
|RTX 5080
|RTX 5090
|Assassin’s Creed Black Flag Resynced
|33
|37
|42
|59
|Forza Horizon 6
|97
|93
|107
|148
|Cyberpunk 2077
|48
|49
|56
|87
|Death Stranding 2
|54
|53
|62
|92
|Crimson Desert
|58
|64
|72
|107
|Resident Evil Requiem
|89
|93
|104
|155
|Horizon Forbidden West
|78
|73
|81
|117
|The Last of Us Part II
|68
|72
|82
|133
|Battlefield 6 Redsec
|69
|68
|77
|106
|Pragmata
|81
|80
|92
|142
|Середнє за десятьма іграми
|67,5
|68,2
|77,5
|114,6
RX 9070 XT випередила RTX 5070 Ti у Forza Horizon 6, Death Stranding 2, Horizon Forbidden West, Battlefield 6 Redsec та Pragmata. Найбільша перевага AMD серед цих ігор становила 5 fps — у Horizon Forbidden West.
RTX 5070 Ti найпомітніше відірвалася від суперниці в Crimson Desert: 64 проти 58 fps. У Cyberpunk 2077 різниця між ними скоротилася до одного кадру за секунду.
Що дає перехід на RTX 5080 та RTX 5090
RTX 5080 показала в середньому 77,5 fps — приблизно на 14% більше за RTX 5070 Ti. Проте в Assassin’s Creed Black Flag Resynced та Cyberpunk 2077 її результати залишилися нижчими за 60 fps.
RTX 5090 забезпечила значно більший відрив: середні 114,6 fps, або приблизно на 48% більше за RTX 5080. Найвищий результат флагмана зафіксували в Resident Evil Requiem — 155 fps. Найнижчий отримали в Assassin’s Creed Black Flag Resynced — 59 fps.
Важливе уточнення: у наданому описі немає точних налаштувань графіки, інформації про трасування променів, масштабування зображення та генерацію кадрів. Тому ці показники характеризують конкретне порівняння, а не всі можливі сценарії гри у 4K.
За швидкодією переможець очевидний — RTX 5090. А ось назвати RX 9070 XT найвигіднішою лише на підставі цієї таблиці не можна: для цього потрібні актуальні ціни всіх учасників. Результати підтверджують інше — у цій добірці Radeon забезпечує майже таку саму частоту кадрів, як RTX 5070 Ti.