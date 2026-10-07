RX 9070 XT проти трьох GeForce у 4K: різниця з RTX 5070 Ti виявилася мінімальною

Radeon RX 9070 XT практично зрівнялася з GeForce RTX 5070 Ti у добірці тестів десяти ігор у 4K. Карта AMD виявилася швидшою в п’яти проєктах, Nvidia — у решті п’яти. За простим середнім значенням наведених результатів їх розділяє лише близько 1%.

Порівняння проводили на комп’ютері з процесором Ryzen 7 9800X3D. Крім цих двох моделей, у тестуванні взяли участь RTX 5080 та RTX 5090. Остання стала найшвидшою в кожній грі, хоча навіть вона не всюди подолала позначку 60 кадрів за секунду.

Як відеокарти впоралися з іграми

Нижче наведена частота кадрів у fps. Більше значення означає вищу швидкодію.

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Гра RX 9070 XT RTX 5070 Ti RTX 5080 RTX 5090 Assassin’s Creed Black Flag Resynced 33 37 42 59 Forza Horizon 6 97 93 107 148 Cyberpunk 2077 48 49 56 87 Death Stranding 2 54 53 62 92 Crimson Desert 58 64 72 107 Resident Evil Requiem 89 93 104 155 Horizon Forbidden West 78 73 81 117 The Last of Us Part II 68 72 82 133 Battlefield 6 Redsec 69 68 77 106 Pragmata 81 80 92 142 Середнє за десятьма іграми 67,5 68,2 77,5 114,6

RX 9070 XT випередила RTX 5070 Ti у Forza Horizon 6, Death Stranding 2, Horizon Forbidden West, Battlefield 6 Redsec та Pragmata. Найбільша перевага AMD серед цих ігор становила 5 fps — у Horizon Forbidden West.

RTX 5070 Ti найпомітніше відірвалася від суперниці в Crimson Desert: 64 проти 58 fps. У Cyberpunk 2077 різниця між ними скоротилася до одного кадру за секунду.

Що дає перехід на RTX 5080 та RTX 5090

RTX 5080 показала в середньому 77,5 fps — приблизно на 14% більше за RTX 5070 Ti. Проте в Assassin’s Creed Black Flag Resynced та Cyberpunk 2077 її результати залишилися нижчими за 60 fps.

RTX 5090 забезпечила значно більший відрив: середні 114,6 fps, або приблизно на 48% більше за RTX 5080. Найвищий результат флагмана зафіксували в Resident Evil Requiem — 155 fps. Найнижчий отримали в Assassin’s Creed Black Flag Resynced — 59 fps.

Важливе уточнення: у наданому описі немає точних налаштувань графіки, інформації про трасування променів, масштабування зображення та генерацію кадрів. Тому ці показники характеризують конкретне порівняння, а не всі можливі сценарії гри у 4K.

За швидкодією переможець очевидний — RTX 5090. А ось назвати RX 9070 XT найвигіднішою лише на підставі цієї таблиці не можна: для цього потрібні актуальні ціни всіх учасників. Результати підтверджують інше — у цій добірці Radeon забезпечує майже таку саму частоту кадрів, як RTX 5070 Ti.