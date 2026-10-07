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RX 9070 XT против трёх GeForce в 4K: разница с RTX 5070 Ti оказалась минимальной

Четыре видеокарты AMD и Nvidia сравнили в десяти играх с разрешением 4K. RTX 5090 уверенно возглавила таблицу, тогда как RX 9070 XT и RTX 5070 Ti показали схожие результаты.

Автор:
Карел Татьяна
RX 9070 XT

Radeon RX 9070 XT практически сравнялась с GeForce RTX 5070 Ti в подборке тестов десяти игр в разрешении 4K. Карта AMD оказалась быстрее в пяти играх, Nvidia — в остальных пяти. По простому среднему значению приведённых результатов их разделяет всего около 1%.

Содержание:

Сравнение проводилось на компьютере с процессором Ryzen 7 9800X3D. Помимо этих двух моделей, в тестировании приняли участие RTX 5080 и RTX 5090. Последняя оказалась самой быстрой в каждой игре, хотя даже она не везде преодолела отметку в 60 кадров в секунду.

Как видеокарты справились с играми

Ниже приведена частота кадров в fps. Чем больше значение, тем выше производительность.

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ИграRX 9070 XTRTX 5070 TiRTX 5080RTX 5090
Assassin’s Creed: Black Flag — Resynced33374259
Forza Horizon 69793107148
Cyberpunk 207748495687
Death Stranding 254536292
«Кровавая пустыня»586472107
Resident Evil: Requiem8993104155
Horizon: Forbidden West787381117
The Last of Us Part II687282133
Battlefield 6 Redsec696877106
Pragmata818092142
Среднее значение за десять игр67,568,277,5114,6

RX 9070 XT обогнала RTX 5070 Ti в играх Forza Horizon 6, Death Stranding 2, Horizon Forbidden West, Battlefield 6 Redsec и Pragmata. Наибольшее преимущество AMD среди этих игр составило 5 fps — в Horizon Forbidden West.

RTX 5070 Ti наиболее заметно опередила соперницу в Crimson Desert: 64 против 58 fps. В Cyberpunk 2077 разница между ними сократилась до одного кадра в секунду.

Что дает переход на RTX 5080 и RTX 5090

RTX 5080 показала в среднем 77,5 fps — примерно на 14 % больше, чем RTX 5070 Ti. Однако в Assassin’s Creed Black Flag Resynced и Cyberpunk 2077 её результаты остались ниже 60 fps.

RTX 5090 обеспечила значительно больший отрыв: в среднем 114,6 fps, что примерно на 48 % больше, чем у RTX 5080. Наилучший результат флагмана был зафиксирован в Resident Evil Requiem — 155 fps. Самый низкий результат был зафиксирован в Assassin’s Creed Black Flag Resynced — 59 fps.

Важное уточнение: в приведённом описании отсутствуют точные настройки графики, информация о трассировке лучей, масштабировании изображения и генерации кадров. Поэтому эти показатели отражают конкретное сравнение, а не все возможные сценарии игры в разрешении 4K.

По скорости работы победитель очевиден — RTX 5090. А вот назвать RX 9070 XT самой выгодной только на основании этой таблицы нельзя: для этого нужны актуальные цены всех участников. Результаты подтверждают обратное — в этой подборке Radeon обеспечивает почти такую же частоту кадров, как и RTX 5070 Ti.

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