RX 9070 XT против трёх GeForce в 4K: разница с RTX 5070 Ti оказалась минимальной

Radeon RX 9070 XT практически сравнялась с GeForce RTX 5070 Ti в подборке тестов десяти игр в разрешении 4K. Карта AMD оказалась быстрее в пяти играх, Nvidia — в остальных пяти. По простому среднему значению приведённых результатов их разделяет всего около 1%.
Сравнение проводилось на компьютере с процессором Ryzen 7 9800X3D. Помимо этих двух моделей, в тестировании приняли участие RTX 5080 и RTX 5090. Последняя оказалась самой быстрой в каждой игре, хотя даже она не везде преодолела отметку в 60 кадров в секунду.
Как видеокарты справились с играми
Ниже приведена частота кадров в fps. Чем больше значение, тем выше производительность.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
|Игра
|RX 9070 XT
|RTX 5070 Ti
|RTX 5080
|RTX 5090
|Assassin’s Creed: Black Flag — Resynced
|33
|37
|42
|59
|Forza Horizon 6
|97
|93
|107
|148
|Cyberpunk 2077
|48
|49
|56
|87
|Death Stranding 2
|54
|53
|62
|92
|«Кровавая пустыня»
|58
|64
|72
|107
|Resident Evil: Requiem
|89
|93
|104
|155
|Horizon: Forbidden West
|78
|73
|81
|117
|The Last of Us Part II
|68
|72
|82
|133
|Battlefield 6 Redsec
|69
|68
|77
|106
|Pragmata
|81
|80
|92
|142
|Среднее значение за десять игр
|67,5
|68,2
|77,5
|114,6
RX 9070 XT обогнала RTX 5070 Ti в играх Forza Horizon 6, Death Stranding 2, Horizon Forbidden West, Battlefield 6 Redsec и Pragmata. Наибольшее преимущество AMD среди этих игр составило 5 fps — в Horizon Forbidden West.
RTX 5070 Ti наиболее заметно опередила соперницу в Crimson Desert: 64 против 58 fps. В Cyberpunk 2077 разница между ними сократилась до одного кадра в секунду.
Что дает переход на RTX 5080 и RTX 5090
RTX 5080 показала в среднем 77,5 fps — примерно на 14 % больше, чем RTX 5070 Ti. Однако в Assassin’s Creed Black Flag Resynced и Cyberpunk 2077 её результаты остались ниже 60 fps.
RTX 5090 обеспечила значительно больший отрыв: в среднем 114,6 fps, что примерно на 48 % больше, чем у RTX 5080. Наилучший результат флагмана был зафиксирован в Resident Evil Requiem — 155 fps. Самый низкий результат был зафиксирован в Assassin’s Creed Black Flag Resynced — 59 fps.
Важное уточнение: в приведённом описании отсутствуют точные настройки графики, информация о трассировке лучей, масштабировании изображения и генерации кадров. Поэтому эти показатели отражают конкретное сравнение, а не все возможные сценарии игры в разрешении 4K.
По скорости работы победитель очевиден — RTX 5090. А вот назвать RX 9070 XT самой выгодной только на основании этой таблицы нельзя: для этого нужны актуальные цены всех участников. Результаты подтверждают обратное — в этой подборке Radeon обеспечивает почти такую же частоту кадров, как и RTX 5070 Ti.