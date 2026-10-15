РЭБ глушит один канал, а дрон переключается на другой. Как AeroVironment планирует повысить устойчивость Mayhem 10

Американская компания AeroVironment, известная в Украине прежде всего благодаря барражирующим боеприпасам Switchblade, усиливает связь своей автономной ударной системы Mayhem 10. Для этого она интегрирует в неё технологию Halo от австралийской компании Elsight. Цель заключается в том, чтобы дрон не терял управление, когда во время боевых действий отдельные каналы связи ухудшаются или пропадают.

Halo объединяет все доступные каналы в одно соединение. Система может сочетать спутниковую связь с частными или общедоступными мобильными сетями, а также использовать радиолинии «точка-точка». Если один канал ослабевает, Halo автоматически переключает передачу данных на другие, поэтому оператору не приходится вручную переключаться между сетями. Особенно это полезно для дронов, работающих за пределами прямой радиовидимости, где удержать линию управления сложнее всего.

На поле боя полагаться на один канал рискованно. Рельеф может блокировать радиосигнал, поврежденная инфраструктура ограничивает мобильную связь, а средства радиоэлектронной борьбы способны заглушить беспроводные линии. Украинские военные хорошо знают эту проблему, ведь именно РЭБ стало одним из главных препятствий для дронов, и из-за этого они всё чаще используют резервные каналы, в частности спутниковые, или даже управление по оптоволокну.

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Впрочем, объединение каналов не гарантирует непрерывной связи. Его эффективность зависит от того, какие линии остаются доступными и как они работают в реальных условиях. Результаты испытаний компания не обнародовала, как и данные об устойчивости Halo к целенаправленному подавлению сигнала.

Mayhem 10 имеет открытую архитектуру, поэтому AeroVironment может интегрировать сторонние технологии без переработки всей платформы. Модульная конструкция позволяет настраивать систему под различные задачи, от разведки и наблюдения до РЭБ, ретрансляции связи и точечных ударов по воздушным, наземным и морским целям. Вице-президент AeroVironment по барражирующим боеприпасам Остин Миллер подчеркнул, что надежная связь остается критически важной в противодействии противнику, а открытая архитектура позволяет быстро добавлять новые возможности. Генеральный директор Elsight Йоав Амитай добавил, что интеграция также должна снизить нагрузку на операторов.

Работы по интеграции уже ведутся, но дату их завершения и сроки, когда обновленная система может поступить на вооружение, компании не называют.