Восемь флагманов за год: Samsung готовит самое масштабное обновление линейки Galaxy

В 2027 году Samsung планирует перейти на новую стратегию выпуска флагманов «4+4», которая предусматривает выпуск восьми топовых смартфонов в год. Об этом сообщает южнокорейское издание ETnews, на которое ссылается известный инсайдер Ice Universe.

Первое полугодие: четвёрка Galaxy S27

Главное изменение в серии S27 — появление четвёртой модели. К привычным базовой версии, «плюс» и Ultra добавится Galaxy S27 Pro — по слухам, премиальный компакт, который займёт место между стандартной моделью и Ultra.

Полугодие Модели Первое Galaxy S27, S27+, S27 Pro, S27 Ultra Второе Galaxy Z Flip 9, Z Fold 9, Z Fold 9 Ultra, Z TriFold 2

Некоторые источники также сообщают, что в новых моделях будут установлены батареи большей ёмкости: около 5200 мА·ч для S27 Pro и 5700 мА·ч для S27 Ultra, однако эти цифры пока фигурируют только в неофициальных источниках.

Второе полугодие: четыре «раскладушки»

Не менее показательны изменения в сегменте складных устройств. Помимо традиционных Z Flip9 и Z Fold9, в линейке появится Z Fold9 Ultra, а главное — Galaxy Z TriFold 2, второе поколение смартфона с двойной складкой. Это означает, что TriFold перестает быть экспериментом, выпускаемым небольшими партиями, и становится постоянной частью флагманской линейки Samsung.

Зачем Samsung столько флагманов

Расширение модельного ряда представляется ответом сразу на два вызова: со стороны Apple, которая, по слухам, также готовит складной iPhone, и со стороны китайских производителей, завоевывающих рынок благодаря большому количеству форм-факторов. Побочный эффект для покупателей — всё более сложный выбор внутри самой линейки Galaxy: восемь флагманов в год неизбежно будут конкурировать не только с соперниками, но и между собой.

Официально Samsung эти планы не комментировала, поэтому до анонсов — первые модели ожидаются в начале 2027 года — состав линейки ещё может измениться.

Напомним, ранее мы писали, что Galaxy S27 Ultra, скорее всего, останется без новейшей оперативной памяти LPDDR6 и накопителя UFS 5.0: из-за подорожания компонентов Samsung планирует сохранить в флагмане проверенные LPDDR5 и UFS 4.0, чтобы сдержать рост цены.