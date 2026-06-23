Xiaomi представила умный холодильник объемом 508 литров с системой мгновенной очистки воздуха

Каталог бытовой техники бренда Xiaomi пополнился флагманской новинкой — холодильником Mijia Refrigerator Pro 508L Full-Area Ion Purification 4.0. Главными особенностями модели стали внушительный полезный объём, продуманное разделение зон и инновационная технология борьбы с бактериями, вирусами и неприятными запахами.

Эргономика и распределение объема

Общий полезный объём устройства составляет 508 литров. Производитель грамотно разделил внутреннее пространство на несколько независимых зон:

Холодильное отделение: 297 литров.

297 литров. Морозильная камера: 176 литров.

176 литров. Зона с регулируемой температурой: 35 литров (идеально подходит для точной настройки под определенные виды продуктов).

Для обеспечения эффективного охлаждения и предотвращения смешивания запахов в конструкции холодильника предусмотрены независимые испарительные камеры и отдельные вентиляторы для холодильного и морозильного отсеков. Это гарантирует индивидуальную циркуляцию воздуха и поддержание стабильного микроклимата в каждой зоне.

Ионизация и стерилизация воздуха

Особое внимание разработчики уделили гигиене. В морозильной камере используется антибактериальная защита на основе ионов серебра. В холодильном отсеке за чистоту отвечает передовая система Global Ion Purification 4.0. По заявлению Xiaomi, она способна полностью очистить воздух внутри камеры всего за 3 минуты, а на полную стерилизацию поверхностей от микроорганизмов уходит около 2 минут.

Интеллектуальные функции и энергоэффективность

Холодильник поддерживает фирменную экосистему Xiaomi HyperOS Connect, что позволяет легко интегрировать его в систему «умного дома», управлять настройками со смартфона или настраивать сценарии автоматизации.

Несмотря на высокую мощность, устройство работает очень тихо — уровень шума не превышает 31 дБ. Показатели энергопотребления также довольно экономичны и составляют до 0,81 кВт·ч в сутки.