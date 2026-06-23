Xiaomi представила 508-літровий розумний холодильник із системою миттєвого очищення повітря

Каталог побутової техніки бренду Xiaomi поповнився флагманською новинкою — холодильником Mijia Refrigerator Pro 508L Full-Area Ion Purification 4.0. Головними фішками моделі стали солідний корисний об’єм, продумане розділення зон та інноваційна технологія боротьби з бактеріями, вірусами й неприємними запахами.

Ергономіка та розподіл об’єму

Загальний корисний об’єм пристрою становить 508 літрів. Виробник грамотно розділив внутрішній простір на кілька незалежних зон:

Холодильне відділення: 297 літрів.

297 літрів. Морозильна камера: 176 літрів.

176 літрів. Зона з регульованою температурою: 35 літрів (ідеально для делікатного налаштування під певні типи продуктів).

Задля ефективного охолодження та запобігання змішуванню запахів, конструкція холодильника отримала незалежні випарні камери та окремі вентилятори для холодильного та морозильного відсіків. Це гарантує індивідуальну циркуляцію повітря та підтримання стабільного мікроклімату в кожній зоні.

Іонізація та стерилізація повітря

Особливу увагу розробники приділили гігієні. У морозильній камері використовується антибактерицидний захист на основі іонів срібла. У холодильному ж відсіку за чистоту відповідає передова система Global Ion Purification 4.0. За заявою Xiaomi, вона здатна повністю очистити повітря всередині камери всього за 3 хвилини, а на повну стерилізацію поверхонь від мікроорганізмів іде близько 2 хвилин.

Розумні функції та енергоефективність

Холодильник отримав підтримку фірмової екосистеми Xiaomi HyperOS Connect, що дозволяє легко інтегрувати його в систему розумного дому, керувати налаштуваннями зі смартфона або налаштовувати сценарії автоматизації.

Попри високу потужність, пристрій працює дуже тихо — рівень шуму не перевищує 31 дБ. Показники енергоспоживання також є доволі економними й становлять до 0,81 кВт·год за добу.