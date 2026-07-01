Sony объяснила подорожание PlayStation: компания не хочет продавать консоли себе в убыток

Компания Sony прокомментировала рост цен на консоли PlayStation. В ходе сессии вопросов и ответов, посвященной игровому подразделению компании, глава PlayStation Хидеаки Нисино заявил, что Sony не может полностью компенсировать подорожание компонентов и уже повысила цены на часть товаров за пределами Японии.

По словам Нисино, продажи PlayStation в настоящее время идут по плану, и компания не видит признаков падения спроса со стороны потребителей. В то же время он подчеркнул, что Sony не планирует продавать оборудование со «значительными убытками». Об этом говорится в официальном Q&A Sony Game & Network Services.

Ситуация на рынке игрового оборудования остается сложной. Из-за роста стоимости компонентов производители всё чаще пересматривают цены на консоли и аксессуары. Это касается не только Sony: другие компании также сталкиваются с подорожанием памяти, накопителей и других комплектующих.

В то же время, по данным внешних оценок, 2026 год не обещает быть простым для PlayStation. По данным Circana, продажи PS5 в США в мае упали на 58% в штуках по сравнению с прошлым годом, а расходы на консоли PlayStation сократились на 43%. Средняя цена оборудования PlayStation при этом выросла на треть.

На этом фоне в сети активизировались разговоры о будущем PlayStation 6. Официально Sony пока не анонсировала новую консоль, её цену или дату выпуска. Однако позиция компании уже понятна: если себестоимость аппаратного обеспечения будет и дальше расти, ожидать агрессивного субсидирования консолей, как в предыдущих поколениях, не стоит.