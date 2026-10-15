РЕБ глушить один канал, а дрон перемикається на інший. Як AeroVironment хоче зробити Mayhem 10 стійкішим

Американська компанія AeroVironment, відома в Україні насамперед барражуючими боєприпасами Switchblade, посилює зв’язок своєї автономної ударної системи Mayhem 10. Для цього вона інтегрує в неї технологію Halo від австралійської компанії Elsight. Мета полягає в тому, щоб дрон не втрачав керування, коли під час бойових дій окремі канали зв’язку погіршуються або зникають.

Halo об’єднує всі доступні канали в одне з’єднання. Система може поєднувати супутниковий зв’язок із приватними чи публічними мобільними мережами, а також використовувати радіолінії «точка-точка». Якщо один канал слабшає, Halo автоматично переводить передачу даних на інші, тож операторові не доводиться вручну перемикатися між мережами. Особливо це корисно для дронів, які працюють за межами прямої радіовидимості, де втримати лінію керування найважче.

На полі бою покладатися на один канал ризиковано. Рельєф може блокувати радіосигнал, пошкоджена інфраструктура обмежує мобільний зв’язок, а засоби радіоелектронної боротьби здатні заглушити бездротові лінії. Українські військові добре знають цю проблему, адже саме РЕБ став однією з головних перешкод для дронів, і через це вони дедалі частіше використовують резервні канали, зокрема супутникові, або навіть керування по оптоволокну.

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Утім, об’єднання каналів не гарантує безперервного зв’язку. Його ефективність залежить від того, які лінії лишаються доступними і як вони працюють у реальних умовах. Результатів випробувань компанії не оприлюднили, як і даних про стійкість Halo до цілеспрямованого глушіння.

Mayhem 10 має відкриту архітектуру, тож AeroVironment може додавати сторонні технології без переробки всієї платформи. Модульна конструкція дозволяє налаштовувати систему під різні завдання, від розвідки та спостереження до РЕБ, ретрансляції зв’язку та точкових ударів по повітряних, наземних і морських цілях. Віцепрезидент AeroVironment з барражуючих боєприпасів Остін Міллер наголосив, що надійний зв’язок залишається критичним у протидії противнику, а відкрита архітектура дозволяє швидко додавати нові можливості. Генеральний директор Elsight Йоав Амітай додав, що інтеграція має також зменшити навантаження на операторів.

Роботи з інтеграції вже тривають, але дату їх завершення та терміни, коли оновлена система може надійти на озброєння, компанії не називають.