Загрози в Червоному морі показали, що дрони та ракети здатні поставити під сумнів навіть великі й відносно сучасні військові кораблі. Що вже казати про капітанів звичайних торговельних суден, чия безпека залежить переважно від наявності військового ескорту. Туреччина хоче хоча б частково змінити цю ситуацію і пропонує ставити протиповітряну оборону просто на цивільні судна.

Звучить дивно, але турецька оборонна компанія ASELSAN, схоже, бачить у такому підході реальний потенціал. Тим більше, що потрібна технологія в неї вже є, і її можливості щойно вкотре підтвердили на морі.

GÖKDENİZ збив реактивний дрон над морем

23 листопада ASELSAN відзвітувала про успішне випробування системи ближньої оборони GÖKDENİZ, морського аналога наземного зенітного комплексу KORKUT. Під час демонстрації біля північного узбережжя Туреччини система знищила швидкісний реактивний безпілотник, який маневрував на малій висоті, імітуючи політ сучасних повітряних загроз. Сам корабель у цей час ішов зі швидкістю близько 9–19 км/год.

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Так бачить ціль оператор. Комп’ютер сам знаходить і супроводжує дрон, а людині залишається лише дозволити відкрити вогонь

Основу GÖKDENİZ становлять дві автоматичні гармати калібру 35 мм у парі з радіолокаційними та оптико-електронними системами. Особливо важливі тут спеціальні снаряди ATOM з програмованим підривником, які вивільняють у повітрі хмару вражаючих елементів. Завдяки цьому для знищення невеликої цілі не потрібне пряме влучання. У добу дешевих дронів такий підхід дуже вигідний, бо дає змогу заощадити значно дорожчі зенітні ракети.

Під час останнього тесту комп’ютер самостійно виявляв і супроводжував ціль, а роль оператора зводилася до дозволу на відкриття вогню одним натисканням кнопки. За словами ASELSAN, система вміє також самостійно розставляти пріоритети між кількома цілями і працювати в повністю автономному режимі, коли навіть рішення про стрільбу ухвалює комп’ютер. Утім, це не якась революція у сфері штучного інтелекту, адже подібну філософію десятиліттями сповідують системи на зразок американського Phalanx.

Дві 35-мм гармати GÖKDENİZ стріляють снарядами, які розриваються біля цілі хмарою уламків. Для дешевих дронів це значно вигідніше за ракети

ППО в контейнері

Найцікавіше в цій історії навіть не сам тест. На листопадовій виставці Euronaval 2026 ASELSAN показала контейнерну версію GÖKDENİZ з власним живленням та робочим місцем оператора. Завдяки цьому система працює незалежно від електроніки судна, на якому стоїть. Виробник передбачає можливість тимчасово встановлювати її на танкери та вантажні судна, а потім переставляти на інші. Схожу контейнерну версію отримав і ракетний комплекс ППО GÖKSUR VLS.

З погляду судновласника ідея виглядає логічно. Не потрібно постійно модернізувати весь флот лише через те, що частина суден час від часу проходить небезпечними водами. Для України тема теж не абстрактна, адже російські дрони та ракети неодноразово атакували цивільні судна в портах Одещини та під час проходження морського коридору.

Що може піти не так

Втім, між успішним збиттям дрона з борту військового корабля і порівнянним захистом звичайного танкера ще велика відстань. ASELSAN має довести ефективність саме контейнерної версії. Окрім того, постають питання допуску так озброєних суден до іноземних портів і відповідальності за застосування зброї цивільним екіпажем.

Цілком можливо, що в майбутньому судновласники почнуть орендувати системи ППО так само, як оформлюють додаткову страховку на час рейсу небезпечними водами. І якщо доступ до військових технологій стане ще однією статтею витрат у вантажних перевезеннях, наслідки поширення бойових дронів зрештою відчують і звичайні покупці в магазинах.