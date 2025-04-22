Radeon RX 6500 – доступна відеокарта без додаткового живлення
Китайський бренд відеокарт Zephyr анонсував десктопну відеокарту AMD Radeon RX 6500 (без приставки XT), яку сама AMD навіть не анонсувала. Новинка позиціонується як модель початкового рівня для економних геймерів, і примітна низьким енергоспоживанням без необхідності підключення додаткового живлення.
Відеокарту випускатимуть у двох версіях: RX 6500 ITX і RX 6500LP з низькопрофільним однослотовим дизайном. В її основі – графічний чіп Navi 24 (такий самий, як у моделі 6500 XT) з 1024 потоковими процесорами (на 33% більше, ніж у Radeon RX 6400) і 4 ГБ відеопам’яті GDDR6 на 64-бітній шині (ПСП 128 ГБ/с).
З точки зору продуктивності модель знаходиться між RX 6400 і RX 6500 XT. Відомо, що базова тактова частота GPU у низькопрофільної версії становить 1728 МГц, а в режимі Boost – 2066 МГц. Заявлене енергоспоживання в 55 Вт передбачає живлення від роз’єму PCI-E без додаткових кабелів.
Ціни новинок поки не оголошені, але, за чутками, відеокарти навряд чи обійдуться китайським покупцям дорожче $149.