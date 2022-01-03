Розкрито способи зберегти заряд батареї смартфона в мороз

Для того щоб смартфон працював на морозі, необхідно купувати пристрої зі скляним або пластиковим корпусом, зазначають експерти.





Сучасні пристрої на Android та IOS найчастіше не витримують температури нижче 35 градусів. При цьому постійне знаходження смартфона на холоді здатне порушити процес переходу катода до анода негативного заряду до позитивного.

Найшвидше розряджаються телефони з алюмінієвим корпусом, тому фахівці радять купувати пристрої зі скляним. Найстійкішими до морозів є гаджети із пластику, які «терплять» до мінус 35 градусів.

Заряджайте повністю телефон перед виходом на вулицю взимку, розкрили один із способів зберегти енергію експерти. На вулиці його потрібно зберігати у внутрішній кишені куртки, у теплі. У холодній сумці смартфон охолоне швидко. Зберегти заряд можна за допомогою чохла. Забороняється тримати гаджет на морозі понад десять хвилин. Фахівці додали, що заряджати телефон за допомогою зовнішнього акумулятора на холоді не рекомендується.

Якщо ці поради не допоможуть, можна зайти в тепле приміщення і зарядити смартфон, давши йому відігрітися кілька хвилин.