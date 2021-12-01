Суд визнав iPhone 12 небезпечним
Користувач iPhone із Бразилії змусив Apple виплатити йому компенсацію через суд через слабкий захист смартфона. Про це повідомляє видання ZDNet.
Клієнт Apple, ім’я якого не розкривається, виграв позов проти IT-гіганта та змусив компанію компенсувати моральну шкоду. Суд прийняв бік позивача, який звинуватив смартфони американського бренду в низькому рівні захисту особистих даних та назвав девайси Apple небезпечними.
Гаджет позивача був викрадений у Сан-Паулу у червні 2021 року. За словами потерпілого, зловмисникам вдалося зламати захист його iPhone 12, налаштувати новий Apple ID і вивести з рахунків певну суму грошей. Представники потерпілого в суді заявили, що дорогий пристрій мав захищати дані користувача за допомогою біометричної системи та цифрового пароля, проте було зламано.
Як стало відомо журналістам, раніше банк, у якому постраждалий зберігав свої гроші, визнав зроблені злочинцями транзакції та компенсував клієнту викрадені кошти. У суді чоловік використав цей факт як аргумент проти Apple.
У результаті суд став на бік потерпілого і визнав, що інцидент «вийшов за межі простої незручності». Оскільки раніше банк компенсував втрати користувача, суд ухвалив Apple виплатити компенсацію моральної шкоди у розмірі 5000 реалів, або близько 890 доларів.
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