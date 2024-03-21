Ryzen 5 5600 порівняли з X-версією в сучасних іграх

Різницю між звичайним 5600 і 5600X показав ютубер під псевдонімом eTeknix.

Тестувалися процесори на ПК із материнською платою GIGABYTE X570 AORUS MASTER, флагманським графічним адаптером GeForce RTX 4090 (Inno3D ICHILL X3 OC) і 32 ГБ ОЗП формату DDR4-3600. Роздільна здатність – 1080p, 2K і 4K.

У роздільній здатності 1080p перевага AMD Ryzen 5 5600X склала 3%. У 2K вона знизилася до 2,5%. Нарешті, в 4K AMD Ryzen 5 5600X менш ніж на 2% швидше.

Різниця в продуктивності мінімальна. Зате за співвідношенням вартості 1 fps простий AMD Ryzen 5 5600 більш ніж на 20% перевершує AMD Ryzen 5 5600X як у 1080p, так і в 2K і 4K.

Висновок очевидний – сенсу в покупці X-чіпа немає. Розумніше взяти базовий AMD Ryzen 5 5600.