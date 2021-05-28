Вчені знайшли спосіб вимкнути почуття голоду

У Медичному коледжі Бейлора (США) група вчених отримала більше інформації про принципи роботи мозку щодо голоду. Вони знайшли дві групи нейронів, впливом на які можна помітно знизити почуття голоду навіть якщо останній прийом їжі був багато годин тому.





Цей механізм уже успішно протестували на мишах – у них вдалося придушити бажання до їжі і знизити почуття голоду. Пригніченням групи нейронів можна домогтися і зворотного ефекту, щоб у мишей пропало відчуття насичення і вони починали переїдати.

Щоб зрозуміти, чи вийде добитися аналогічного ефекту з людьми, потрібно проводити окремі дослідження. Якщо ці процеси протікають у людей таким же чином, як і у мишей, вчені зможуть дуже просто регулювати рівень голоду і споживання калорій без дієт і додаткових зусиль.

Потенційно це відкриває нові можливості для боротьби з діабетом, надмірною вагою і розладами харчової поведінки на кшталт компульсивного переїдання – коли люди буквально заїдають стрес.