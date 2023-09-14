Samsung та OnePlus висміяли Apple за iPhone 15

Південнокорейський IT-гігант Samsung і китайський бренд смартфонів OnePlus висміяли в соцмережах презентацію Apple і запізніле рішення компанії додати в iPhone роз’єм типу USB-С. На уїдливі пости конкурентів американської корпорації звернуло увагу видання Marca.

Так, наприклад, американський підрозділ Samsung натякнув у X (Twitter), що презентація iPhone 15 була нудною, і Apple цього разу було б добре мати в запасі “ще одну річ”. Так Samsung зробила відсилання до того, що раніше після фрази “ще одна річ” Стів Джобс і Тім Кук представляли потенційно хітову новинку.

Компанія OnePlus теж не упустила можливість пожартувати над Apple. Насамперед китайський бренд висміяв компанію за те, що базові iPhone досі обладнуються екранами з частотою 60 Гц, а після – за пізню інтеграцію USB-С. Сама OnePlus почала використовувати цей роз’єм у своїх смартфонах ще 2015 року.

“Вшануємо хвилиною мовчання кабелі Lightning”, – написала OnePlus.

Редакція Marca також проїхалася по Apple та її рішенню використовувати USB-С. Журналісти зазначили, що компанія піднесла цю опцію як велику інновацію, хоча насправді вендора до її впровадження підштовхнуло нове законодавство Європейського Союзу.