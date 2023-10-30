В магазинах з’явилися урізані відеокарти під виглядом повноцінних

Китайські шахраї почали продавати відеокарти RTX 3080 Ti для ноутбуків, перероблені настільні моделі.

У Китаї почали продавати мобільні відеокарти RTX 3080 Ti Laptop, побудовані на графічному процесорі GA103 з 7424 ядрами CUDA. При цьому дані моделі видають за настільні, які набагато продуктивніші. Ця версія RTX 3080 Ti працює на базі GA102 і має 10240 ядер CUDA.

Разом з тим, така відеокарта пропонує 256-бітну шину, знижені частоти та збільшену з 12 до 16 ГБ відеопам’ять, як у справжній RTX 3080 Ti. Причому в даній моделі TDP знижено до 115 Вт, хоча мобільна RTX 3080 Ti Laptop здатна працювати при 150 Вт.

Незважаючи на всі покращення, така версія відеокарти видає результат на рівні звичайної мобільної RTX 3080 Ti Laptop з 12 ГБ відеопам’яті. У той же час вона практично в півтора рази слабша за оригінальну настільну версію RTX 3080 Ti.

Таким чином, перед покупкою RTX 3080 Ti з Китаю або неперевірених інтернет-магазинів, варто вивчити технічні характеристики відеокарти.